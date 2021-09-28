nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2021, 17:09

Published 28 сентября 2021, 17:09

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В Югре беспилотные грузовики повторяют движения первого водителя в колонне

28 сентября 2021, 17:09
Фото: 1Mi
Беспилотники «ГАЗ Газель Next» и машины «КАМАЗ» используются на одном из месторождений «Газпром нефти», сообщает ugra-news.ru.

Эксперты полагают, что новые технологии повысят производительность труда.

Одно из месторождений посетила глава Югры, ей продемонстрировали работу грузовиков. Машины выполняют все необходимые манёвры, но в некоторых случаях за рулём сидит человек и следит за ходом испытаний. Автоматика нуждается в доводке.

На предприятии продемонстрировали работу «каравана», здесь самая первая машина едет с водителем, а другая техника повторят все манёвры. Подобная технология испробована ещё в 2020 году.

«Критических отклонений выявлено не было, был ряд доработок», - рассказал Айдар Ахматдинов.

На технике установлены видары – это позволяет полностью копировать движения первого водителя.

Технология может себя показать на зимниках, оборудование выдерживает суровые условия.

Добавим, что на месторождении работают и беспилотные вертолёты. Они способны перевозить грузы до 100 кг на 150 км.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20