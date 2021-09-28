В Югре беспилотные грузовики повторяют движения первого водителя в колонне

Posted 28 сентября 2021, 17:09
Published 28 сентября 2021, 17:09
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Эксперты полагают, что новые технологии повысят производительность труда.
Одно из месторождений посетила глава Югры, ей продемонстрировали работу грузовиков. Машины выполняют все необходимые манёвры, но в некоторых случаях за рулём сидит человек и следит за ходом испытаний. Автоматика нуждается в доводке.
На предприятии продемонстрировали работу «каравана», здесь самая первая машина едет с водителем, а другая техника повторят все манёвры. Подобная технология испробована ещё в 2020 году.
«Критических отклонений выявлено не было, был ряд доработок», - рассказал Айдар Ахматдинов.
Технология может себя показать на зимниках, оборудование выдерживает суровые условия.
Добавим, что на месторождении работают и беспилотные вертолёты. Они способны перевозить грузы до 100 кг на 150 км.