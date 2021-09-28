В Тюмени открылся филиал поликлиники в Тюменской слободе

«На следующих этапах в филиале запустится стоматология, дневной стационар, отделение медико-социальной помощи, реабилитации и профилактическое отделение, расширится педиатрическая и терапевтическая помощь и др. Безусловно, сейчас еще могут быть какие-то сбои — всё новое, формируется новая команда, но мы рассчитываем на поддержку приписного населения — на обратную связь, чтобы вносить корректировки. А также, что в дальнейшем жители будут гораздо больше уделять внимания профилактике и приходить в новое комфортное, красивое здание, в том числе, на диспансеризацию, чтобы предотвратить необходимость посещения для лечения», — отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.