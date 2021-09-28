В Тюмени открылся филиал поликлиники в Тюменской слободе

Строительство поликлиники стартовало в апреле 2019 года, а об этих планах еще в 2015 году говорил тогда губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
При строительстве поликлиники использовалась проектная документация повторного применения (по аналогии со зданием главного корпуса ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5», расположенного по адресу: Московский тракт, д. 35).
Постепенно в филиале осуществляются поэтапное открытие кабинетов приема врачей-специалистов.
«Мы понимаем, что эпидобстановка по-прежнему непростая, и у нас есть задачи по разделению потоков населения, минимизации их передвижения между филиалами. Поэтому, несмотря на то, что еще не полностью набран штат, есть еще незаконченные бытовые вопросы, мы запускаемся, чтобы начать прием, потому что стартовая команда уже сформирована, оборудование установлено», — рассказала главный врач городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.
Сегодня, 28 сентября, во взрослом отделении организован прием 5 врачей-терапевтов, кардиолога, невролога, эндокринолога, хирурга, травматолога-ортопеда, оториноларинголога, доврачебный кабинет, кабинет неотложного приема, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет ЭКГ, фильтр-бокс для приема пациентов с признаками ОРВИ, кабинет флюорографии и рентген-кабинет, кабинет дентальных снимков.
В педиатрическом отделении организован прием 8 врачей-педиатров участковых, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, травматолога-ортопеда, кардиолога, эндокринолога, хирурга, а также доврачебный кабинет, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр для пациентов с ОРВИ.
В начале месяца как один из социальных медицинских объектов запускаемую поликлинику осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Тюмень активно растёт, расширяется территория города. И мы должны развивать всю социальную инфраструктуру. В регионе реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения на ближайшие пять лет. Она предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих медучреждений в городах и сельской местности. Две новых поликлиники нам предстоит построить в Тюменском районе, будем строить их и в новых районах города», — подчеркнул Александр Моор.
В женской консультации будут вести прием уже c 30 сентября три врача — акушера-гинеколога, акушер-гинеколог УЗИ, откроется процедурный кабинет.
«На следующих этапах в филиале запустится стоматология, дневной стационар, отделение медико-социальной помощи, реабилитации и профилактическое отделение, расширится педиатрическая и терапевтическая помощь и др. Безусловно, сейчас еще могут быть какие-то сбои — всё новое, формируется новая команда, но мы рассчитываем на поддержку приписного населения — на обратную связь, чтобы вносить корректировки. А также, что в дальнейшем жители будут гораздо больше уделять внимания профилактике и приходить в новое комфортное, красивое здание, в том числе, на диспансеризацию, чтобы предотвратить необходимость посещения для лечения», — отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.
Общая площадь поликлиники составляет 14 410 кв. м. Прогнозируемая численность прикрепленного населения к филиалу поликлиники — 75 000 человек, в том числе взрослого — 60 000 человек, детского — 15 000 человек. Расчетная мощность поликлиники — 500 посещений в смену. В учреждении планируется оказывать медицинскую помощь населению по 217 лицензированным видам работ и услуг.
В связи с вводом филиала поликлиники увеличена штатная численность ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» на 290,5 штатных единиц, в том числе 95 ставок врачей, 150 среднего персонала, 45,5 прочего персонала.