Александр Моор принял участие в заседании Общественной палаты Тюменской области

Активная работа общественников стала гарантией прозрачности избирательного процесса в Тюменской области, уверен глава региона. «В результате тюменцы в полной мере проявили свою гражданскую позицию и сделали выбор в пользу стабильности и развития области и государства в целом», – подчеркнул Александр Моор.