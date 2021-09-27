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В фельдшерско-акушерских пунктах ОБ № 19 появился высокоскоростной интернет

27 сентября 2021, 08:15
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В рамках реализации нацпроектов в Тюменской области активно проводится цифровизация социально значимых объектов. На сегодняшний день в регионе высокоскоростной интернет проведен в 16 ФАПах ОБ № 19 в 2020 году и в 8 ФАПах – в 2021 году, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», одной из приоритетных задач которого является создание единого цифрового контура в медицинских организациях и единой государственной системы здравоохранения, на всех 38 фельдшерско-акушерских пунктах областной больницы № 19, включая территориально удаленные, стал возможен доступ к сети Интернет.

Теперь рабочие места фельдшеров полностью автоматизированы, медики прошли обучение и успешно работают в информационной системе управления ресурсами медицинской организации Тюменской области.

«Благодаря проведению высокоскоростного Интернета в фельдшерско-акушерских пунктах областной больницы появилась возможность работать в региональной медицинской информационной системе, вести электронные медицинские карты пациентов, просматривать их анализы и данные о посещениях больниц, выписывать больничные листы и рецепты и записывать на прием к профильным специалистам. Все это, безусловно, позволит нам улучшить качество оказания медицинских услуг в населенных пунктах Тюменского района», – рассказал главный врач областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

Главный врач также отметил, что повысить качество медицинской помощи в сельской местности можно, увеличив ее доступность путем внедрения телемедицины: «Для нас принципиально важно использовать эти цифровые технологии для проведения телемедицинских сеансов, консультаций с узкими специалистами в режиме удаленного доступа и для связи ФАПов с больницей».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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