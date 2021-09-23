Эксперты отреагировали на отмену в России штрафа за превышение средней скорости

Posted 23 сентября 2021,, 13:20
Published 23 сентября 2021,, 13:20
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, по этой ситуации высказался координатор движения “Синие Ведерки” Петр Шкуматов. Ранее водители сталкивались с ситуациями, когда собственную невиновность в таком правонарушении приходилось доказывать в судебном порядке. Главред журнала “За рулем” Максим Кадаков назвал такие штрафы незаконными.
По словам Шкуматова, в России проблема с измерением средней скорости движения транспортных средств известна уже давно. Эксперт рассказал, что основная проблема заключается в самом механизме измерения - скорость определяется на участке определенной протяженностью, скажем, в 1 километр. Определить, на каком конкретно отрезке пути было совершено правонарушение в данной ситуации невозможно - в таких ситуациях действует презумпция невиновности и все сомнения трактуются в пользу водителя.
Отмечается, что в России такая практика привлечения к административной ответственности действует уже больше семи лет. И раньше вопрос об изменении механизма даже не поднимался. По словам Кудакова, это объясняется тем, что в регионах штрафы за нарушение правил дорожного движения закладываются на стадии формирования бюджета на следующий год.
В Москве такие штрафы не выписываются с августа, а в Московской области с конца весны-начала лета. В регионах штрафовать за это перестали недавно. О причинах отказа от такой практики в ГИБДД молчат.