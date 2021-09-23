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Posted 23 сентября 2021,, 13:20

Published 23 сентября 2021,, 13:20

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперты отреагировали на отмену в России штрафа за превышение средней скорости

23 сентября 2021, 13:20
В регионах РФ перестали привлекать к административной ответственности за превышение средней скорости, когда нарушение зафиксировано двумя камерами, установленными на одном участке автодороги на определенном расстоянии друг от друга.

Как сообщает NEWS.ru, по этой ситуации высказался координатор движения “Синие Ведерки” Петр Шкуматов. Ранее водители сталкивались с ситуациями, когда собственную невиновность в таком правонарушении приходилось доказывать в судебном порядке. Главред журнала “За рулем” Максим Кадаков назвал такие штрафы незаконными.

По словам Шкуматова, в России проблема с измерением средней скорости движения транспортных средств известна уже давно. Эксперт рассказал, что основная проблема заключается в самом механизме измерения - скорость определяется на участке определенной протяженностью, скажем, в 1 километр. Определить, на каком конкретно отрезке пути было совершено правонарушение в данной ситуации невозможно - в таких ситуациях действует презумпция невиновности и все сомнения трактуются в пользу водителя.

Отмечается, что в России такая практика привлечения к административной ответственности действует уже больше семи лет. И раньше вопрос об изменении механизма даже не поднимался. По словам Кудакова, это объясняется тем, что в регионах штрафы за нарушение правил дорожного движения закладываются на стадии формирования бюджета на следующий год.

В Москве такие штрафы не выписываются с августа, а в Московской области с конца весны-начала лета. В регионах штрафовать за это перестали недавно. О причинах отказа от такой практики в ГИБДД молчат.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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