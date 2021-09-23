Эксперты отреагировали на отмену в России штрафа за превышение средней скорости

Отмечается, что в России такая практика привлечения к административной ответственности действует уже больше семи лет. И раньше вопрос об изменении механизма даже не поднимался. По словам Кудакова, это объясняется тем, что в регионах штрафы за нарушение правил дорожного движения закладываются на стадии формирования бюджета на следующий год.