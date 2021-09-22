Студенты горного университета в Петербурге почтили минутой молчания погибших в Перми

По информации forpost-sz.ru, таким образом в старейшем высшем техническом учебном заведении России почтили память жертв чудовищного и бесчеловечного преступления.
Отмечается, что время минуты молчания выбрали неслучайно. Именно в этот час ровно два дня назад 18-летний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел в вуз и начал огонь на поражение по своим однокурсникам. В качестве оружия стрелок использовал охотничье ружье. Напомним, что 6 человек погибли, еще 43 были госпитализированы. В данный момент за их жизни борются лучшие врачи России. Еще 12 человек остаются в местных стационарах, в том числе и Бекмансуров, который находится под охраной.
После минуты молчания ректор вуза Владимир Литвиненко выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибших в вузе Перми. Он считает прискорбным тот факт, что данное ЧП произошло в стенах вуза, куда родители отправляют детей за получением новых знаний, "а не затем, чтобы скорбеть об их преждевременной смерти". Также ректор вуза подчеркнул, что сейчас вся страна переживает трагедию вместе с Пермью.
Кроме того, Литвиненко сказал, что данное происшествие должно заставить всю нашу систему образования внимательно протестировать работу служб безопасности, ведь безопасность студентов должна быть превыше всего.
Студенты, ставшие участниками минуты молчания, отметили, что известие о ЧП в ПГНИУ до сих пор заставляет чувствовать внутреннюю опустошенность и скорбь. По их мнению, система охраны в горном университете достаточно надежная. В частности, в вузе стоят металлодетекторы, кроме того, на постах есть охранные кнопки.
Тем не менее молодые люди уверены, что лишь одно усиление охраны не решит подобного рода проблемы. Они считают, что каждый человек должен играть свою роль в профилактике таких ЧП с учетом уровня развития средств коммуникации и соцсетей, в том числе сообщать о призывах к насилию.