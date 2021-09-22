Студенты горного университета в Петербурге почтили минутой молчания погибших в Перми

Отмечается, что время минуты молчания выбрали неслучайно. Именно в этот час ровно два дня назад 18-летний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел в вуз и начал огонь на поражение по своим однокурсникам. В качестве оружия стрелок использовал охотничье ружье. Напомним, что 6 человек погибли, еще 43 были госпитализированы. В данный момент за их жизни борются лучшие врачи России. Еще 12 человек остаются в местных стационарах, в том числе и Бекмансуров, который находится под охраной.