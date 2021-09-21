В Тюмени ко Дню трезвости прошли профилактические мероприятия

На одной из площадок «Мост над пропастью» ребята на скорость строили цветной, яркий мост через воображаемую пропасть, которая образно представляла вредные привычки и употребление опасных для здоровья веществ. На площадке «Попади в цель» ребята играли в профилактический дартс, выбивая метким ударом полезные привычки и увлечения, которые присутствуют в их жизни. За участие в профилактических площадках каждый участник получил приз. Соорганизатором и партнером мероприятия выступила тюменская региональная общественная молодежная организация (ТРОМО) «Движение неравнодушных».
Кроме того, в этот день организаторы разыграли суперпризы от спонсоров мероприятия в социальной сети Instagram. В ходе конкурса участники должны были опубликовать свое фото с инстарамкой и выложить в сторис. Победителями стало три участника. Ученице 10 класса Ангелине на дом доставили коробку мороженого от компании «Тюменский пломбир». А школьники Максим и Екатерина получили сертификаты на термальный курорт «ЛетоЛето».
Профилактические мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости, проводились и в других муниципальных образованиях области. Так в Ишиме прошла профилактическая акция «Трезвость — норма жизни». Ребята рассказывали горожанам о разрушительной силе алкоголя, о его воздействии на жизнь человека. Социологический опрос проводили в Викуловском районе. Волонтеры из отряда «Направление ПЛЮС» проводили опрос среди населения на тему злоупотребления алкоголем. Специалисты и волонтеры отряда «Перекресток» Юргинского района провели интеллектуальные мероприятия со студентами. Участникам были предложены ситуативные карточки, на которые ребята находили верное решение, также разгадывали филворд и играли в настольную игру «Креативное пространство».
Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости, проводятся в сентябре ежегодно в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни».