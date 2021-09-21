В Тюмени ко Дню трезвости прошли профилактические мероприятия

Профилактические мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости, проводились и в других муниципальных образованиях области. Так в Ишиме прошла профилактическая акция «Трезвость — норма жизни». Ребята рассказывали горожанам о разрушительной силе алкоголя, о его воздействии на жизнь человека. Социологический опрос проводили в Викуловском районе. Волонтеры из отряда «Направление ПЛЮС» проводили опрос среди населения на тему злоупотребления алкоголем. Специалисты и волонтеры отряда «Перекресток» Юргинского района провели интеллектуальные мероприятия со студентами. Участникам были предложены ситуативные карточки, на которые ребята находили верное решение, также разгадывали филворд и играли в настольную игру «Креативное пространство».