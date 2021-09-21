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Posted 21 сентября 2021,, 19:10

Published 21 сентября 2021,, 19:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменцы нашли учебную мину

21 сентября 2021, 19:10
В Боровском районе Тюменской области при кошении травы был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это действительно мина, только учебная.

юди, наткнувшиеся в траве на подозрительный предмет, заявили о находке в правоохранительные органы, сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники группы разминирования мобильного отряда особого назначения осмотрели предмет и выяснили, что это — учебная мина, да еще сильно тронутая ржавчиной. Она была передана следственно-оперативной группе для выяснения всех обстоятельств дела.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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