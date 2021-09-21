Тюменцы нашли учебную мину

Прибывшие на место происшествия сотрудники группы разминирования мобильного отряда особого назначения осмотрели предмет и выяснили, что это — учебная мина, да еще сильно тронутая ржавчиной. Она была передана следственно-оперативной группе для выяснения всех обстоятельств дела.