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Тюменские ребята заняли призовые места на форуме школьных лесничеств УрФО «ProЛЕС»

21 сентября 2021, 14:43
Фото: Правительство Тюменской области
Команды школьных лесничеств из Тюменской области заняли призовые места на форуме школьных лесничеств УрФО «ProЛЕС», который проходил с 15 по 19 сентября на базе Уральского государственного лесотехнического университета. Об этом, сегодня, 21 сентября, рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

От Тюменской области в форуме принимали участие две команды: школьное лесничество «Петрович» (г. Тобольск) и школьное лесничество «Лесовичок» (Армизонский район). С ребятами занимались педагоги Уральского государственного лесотехнического университета УГЛТУ, специалисты Рослесинфорга, Уральской авиабазы. Программа форума была насыщенной: семинары, лабораторные занятия, конкурсные задания.

В конкурсе «Агитбригад» команда «Лесовичок» заняла 2 место, команда «Петрович» — 3 место.

В копилке наших лесничеств 3 место команды «Петрович» в конкурсе научно-исследовательских проектов и призовые места команды «Лесовичок» в индивидуальных конкурсах: «Лесное семеноводство» (3 место) и «Защита леса» (2 место).

Поездка ребят стала возможной благодаря безвозмездным пожертвованиям лесопользователей на развитие движения школьных лесничеств. Основным спонсором выступает ООО «РН-Уватнефтегаз».

Участие в таких мероприятиях способствует профессиональной ориентации молодёжи и вызывает живой интерес для дальнейшего развития.

#Новости#Ирина Швецова#Экономика
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