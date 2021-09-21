Тюменские ребята заняли призовые места на форуме школьных лесничеств УрФО «ProЛЕС»

Команды школьных лесничеств из Тюменской области заняли призовые места на форуме школьных лесничеств УрФО «ProЛЕС», который проходил с 15 по 19 сентября на базе Уральского государственного лесотехнического университета. Об этом, сегодня, 21 сентября, рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

От Тюменской области в форуме принимали участие две команды: школьное лесничество «Петрович» (г. Тобольск) и школьное лесничество «Лесовичок» (Армизонский район). С ребятами занимались педагоги Уральского государственного лесотехнического университета УГЛТУ, специалисты Рослесинфорга, Уральской авиабазы. Программа форума была насыщенной: семинары, лабораторные занятия, конкурсные задания. В конкурсе «Агитбригад» команда «Лесовичок» заняла 2 место, команда «Петрович» — 3 место. В копилке наших лесничеств 3 место команды «Петрович» в конкурсе научно-исследовательских проектов и призовые места команды «Лесовичок» в индивидуальных конкурсах: «Лесное семеноводство» (3 место) и «Защита леса» (2 место). Поездка ребят стала возможной благодаря безвозмездным пожертвованиям лесопользователей на развитие движения школьных лесничеств. Основным спонсором выступает ООО «РН-Уватнефтегаз». Участие в таких мероприятиях способствует профессиональной ориентации молодёжи и вызывает живой интерес для дальнейшего развития.