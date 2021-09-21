Тюменские ребята заняли призовые места на форуме школьных лесничеств УрФО «ProЛЕС»

От Тюменской области в форуме принимали участие две команды: школьное лесничество «Петрович» (г. Тобольск) и школьное лесничество «Лесовичок» (Армизонский район). С ребятами занимались педагоги Уральского государственного лесотехнического университета УГЛТУ, специалисты Рослесинфорга, Уральской авиабазы. Программа форума была насыщенной: семинары, лабораторные занятия, конкурсные задания.
В конкурсе «Агитбригад» команда «Лесовичок» заняла 2 место, команда «Петрович» — 3 место.
В копилке наших лесничеств 3 место команды «Петрович» в конкурсе научно-исследовательских проектов и призовые места команды «Лесовичок» в индивидуальных конкурсах: «Лесное семеноводство» (3 место) и «Защита леса» (2 место).
Поездка ребят стала возможной благодаря безвозмездным пожертвованиям лесопользователей на развитие движения школьных лесничеств. Основным спонсором выступает ООО «РН-Уватнефтегаз».
Участие в таких мероприятиях способствует профессиональной ориентации молодёжи и вызывает живой интерес для дальнейшего развития.