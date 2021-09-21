Тюменская область поделилась опытом на патриотическом окружном форуме в Ижевске

— Она всегда получает широкий отклик в образовательных учреждениях города Тюмени. В свою очередь мы, конечно, хотим, чтобы данный опыт тиражировался в регионах. На презентации участникам форума было интересно узнать подробнее о площадках, организуемых в рамках данной комплексной акции. Одна из них — «Авиапоиск» — недавнее направление тюменских поисковиков, которое привлекает внимание своими масштабами. В рамках проекта мы работали на местах падения самолетов и устанавливали судьбы экипажей. Также участникам было интересно узнать о местах проведения полевых поисковых работ тюменского отряда, и в ответ делились своим опытом экспедиций, — рассказала Наталья Швецова.