Тюменская область поделилась опытом на патриотическом окружном форуме в Ижевске

Руководителей патриотических проектов, лидеров общественных организаций и сотрудников региональных центров патриотического воспитания объединил форум представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов, который прошел в Ижевске. На нем выступили и активисты Тюменской области — «Юнармия», Всероссийский корпус спасателей, областной поисковый центр, представители СО НКО и «Волонтеры Победы».
В течение 3-х дней участники обсуждали новые тенденции патриотической сферы, а также сформулировали навыки, необходимые для реализации общенациональных и региональных проектов.
«Поисковое движение России» в Тюменской области на форуме представила специалист областного поискового центра им. Артура Ольховского, педагог допобразования «Школы поисковика» Наталья Швецова, которая презентовала популярную акцию «Нам доверена память».
— Она всегда получает широкий отклик в образовательных учреждениях города Тюмени. В свою очередь мы, конечно, хотим, чтобы данный опыт тиражировался в регионах. На презентации участникам форума было интересно узнать подробнее о площадках, организуемых в рамках данной комплексной акции. Одна из них — «Авиапоиск» — недавнее направление тюменских поисковиков, которое привлекает внимание своими масштабами. В рамках проекта мы работали на местах падения самолетов и устанавливали судьбы экипажей. Также участникам было интересно узнать о местах проведения полевых поисковых работ тюменского отряда, и в ответ делились своим опытом экспедиций, — рассказала Наталья Швецова.
Участники погрузились в изучение федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Особый акцент сделали на обсуждении лучших региональных практик и обмен опытом. Принимающая сторона рассказала о системе патриотического воспитания и эффективных практиках «10 граней патриотизма» в ежедневной работе с детьми и молодежью.
В День оружейника участники возложили цветы к Вечному огню, монументу боевой и трудовой славы, а также бюстам Михаила Тимофеевича Калашникова и Дмитрия Федоровича Устинова — гордости Удмуртской Республики. В завершение трехдневной встречи прошли мастер-классы по социальному проектированию и созданию контента для молодежной аудитории, а также зрелищный концерт группы «Любэ», прозвучавший на главной площади Ижевска.