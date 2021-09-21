nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2021,, 17:38

Published 21 сентября 2021,, 17:38

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменец подвез друга до дома на угнанном автомобиле

21 сентября 2021, 17:38
18-летний житель Тюмени угнал машину, чтобы подбросить приятеля и заодно продемонстрировать свои навыки вождения. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В городскую полицию обратился 22-летний мужчина. Он рассказал, что вечером по возвращении домой забыл запереть автомобиль, а утром не обнаружил машины на том месте, где ее накануне оставил. Об этом сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-секретаря Управления МВД по городу Тюмени Алису Пислегину.

Вскоре полицейские задержали угонщика, которым оказался ранее судимый безработный 18-летний местный житель. Он не стал отрицать вину и рассказал, что заметил машину утром, когда вместе с другом возвращался из гостей. По словам молодого человека, он решил показать приятелю, как хорошо водит машину. Открыть незапертое авто ему не составило труда, а двигатель он завел, соединив провода замка зажигания. Правда, проехали друзья всего несколько кварталов, после чего автомобиль заглох. Тогда они бросили машину в одном из дворов и дальше пошли пешком.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде. В соответствии со статьей 166 УК РФ (угон) ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28