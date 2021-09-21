Тюменец подвез друга до дома на угнанном автомобиле

Posted 21 сентября 2021,, 17:38
Published 21 сентября 2021,, 17:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В городскую полицию обратился 22-летний мужчина. Он рассказал, что вечером по возвращении домой забыл запереть автомобиль, а утром не обнаружил машины на том месте, где ее накануне оставил. Об этом сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-секретаря Управления МВД по городу Тюмени Алису Пислегину.
Вскоре полицейские задержали угонщика, которым оказался ранее судимый безработный 18-летний местный житель. Он не стал отрицать вину и рассказал, что заметил машину утром, когда вместе с другом возвращался из гостей. По словам молодого человека, он решил показать приятелю, как хорошо водит машину. Открыть незапертое авто ему не составило труда, а двигатель он завел, соединив провода замка зажигания. Правда, проехали друзья всего несколько кварталов, после чего автомобиль заглох. Тогда они бросили машину в одном из дворов и дальше пошли пешком.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде. В соответствии со статьей 166 УК РФ (угон) ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.