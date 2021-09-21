«Летальность существенно увеличилась»: ученый о третьей волне COVID-19

Posted 21 сентября 2021,, 14:22
Published 21 сентября 2021,, 14:22
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам вирусолога, волны коронавируса практически не отличаются друг от друга. Единственное, что удивляет ученого — это высокая суточная летальность от инфекции.
«В России примерно 800 человек умирает каждый день. По данным за минувшие два месяца, летальность составила порядка 3,5%. Такой высокой летальности у нас не было», — отметил Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
Как сообщил эксперт, причина высокой смертности, которая наблюдается в последнее время на территории нашей страны может крыться в самой инфекции коронавируса.
«Возможно, у нас есть какие-то небольшие отличия, придающие ему большую патогенность», — пояснил Альтштейн.
Вместе с тем Анатолий Альтштейн не исключил вероятности того, что массовая иммунизация от коронавируса также может иметь влияние на заболеваемость и, соответственно, на смертность от инфекции.
«Мы все время сравниваем со странами, где вакцинация на 70–80%, а у нас около 32% привились. Этого недостаточно. Тут очень важно понять, что даже такая вакцинация влияет на течение эпидемии», — рассказал эксперт.
Отмечается, что необходимо исследование, которое бы показало зависимость заболеваемости коронавирусом от вакцинации против этой инфекции.
«Нужно отслеживать, какой процент от вакцинированных заболевает и какой процент от невакцинированных. Мы бы тогда определённо знали, как влияет вакцинация, и это скорее всего способствовало бы агитации за проведение вакцинации», - заметил ученый.
Накануне телеведущий Александр Мясников заявил о возрастающем уровне заболеваемости коронавирусом между волнами и посоветовал россиянам повышать локальный иммунитет в носоглотке, а также призвал пройти вакцинацию.