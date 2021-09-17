Губернатор Тюменской области посетил свой избирательный участок утром

«Друзья, призываю вас последовать моему примеру. Участие в голосовании — это наше конституционное право. Им важно грамотно воспользоваться! Выберите удобный для вас день и сделайте свой выбор! С утра я проголосовал на своём избирательном участке. Каждый, кто придёт выполнить гражданский долг, получит всё, что необходимо — ручку и защитные средства от COVID-19 в виде одноразовых перчаток и маски», — поведал Александр Моор на своих личных страницах в соцсетях.