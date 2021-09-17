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Губернатор Тюменской области посетил свой избирательный участок утром

17 сентября 2021, 07:27
Фото: Александр Моор Вконтакте
Губернатор Тюменской области посетил свой избирательный участок утром
Сегодня, 17 сентября, глава региона Александр Моор посетил свой избирательный участок — губернатор пришёл с самого утра, чтобы проголосовать. Об этом он написал в своих социальных сетях.
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Тюмень

Также он призвал горожан выразить свою активную жизненную позицию и сделать свой выбор.

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«Друзья, призываю вас последовать моему примеру. Участие в голосовании — это наше конституционное право. Им важно грамотно воспользоваться! Выберите удобный для вас день и сделайте свой выбор! С утра я проголосовал на своём избирательном участке. Каждый, кто придёт выполнить гражданский долг, получит всё, что необходимо — ручку и защитные средства от COVID-19 в виде одноразовых перчаток и маски», — поведал Александр Моор на своих личных страницах в соцсетях.

Он также отметил организованность всех необходимых мер безопасности в период эпидемиологической ситуации.

Всероссийское голосование проходит в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Россияне избирают политиков в федеральный парламент, а тюменцы, помимо того, и в региональный. Участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.

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