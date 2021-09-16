Пересильд и Шипенко дали комментарий о жизни на МКС

В меню включены супы, преимущественно блюда русской и грузинской кухни, упакованные в консервную тару. Шипенко добавил, что употреблять пищу они будут обычными ложками, а чтобы блюда не разлетались в невесомости, нужно учиться пользоваться приборами в новых условиях. Спать экипаж будет в специальных мешках, каждый в отдельной каюте.