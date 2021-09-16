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Posted 16 сентября 2021,, 17:15

Published 16 сентября 2021,, 17:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Пересильд и Шипенко дали комментарий о жизни на МКС

16 сентября 2021, 17:15
В рамках пресс-конференции режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд рассказали о том, как будут употреблять пищу и спать на борту МКС. Мероприятие было посвящено предстоящему полету экипажа для съемок кинопроизведения «Вызов».

Согласно информации из news.ru, старт ожидается в начале октября с Байконура. К участникам экипажа относится также космонавт Антон Шкаплеров. Режиссер дал комментарий относительно меню. По его словам, блюда достаточно разнообразные и они их попробовали. Он объяснил, что рацион составляется с учетом предпочтений.

В меню включены супы, преимущественно блюда русской и грузинской кухни, упакованные в консервную тару. Шипенко добавил, что употреблять пищу они будут обычными ложками, а чтобы блюда не разлетались в невесомости, нужно учиться пользоваться приборами в новых условиях. Спать экипаж будет в специальных мешках, каждый в отдельной каюте.

«Вызов» является первой художественной картиной, снимаемой на МКС. Она стала частью масштабного проекта, который реализуется Первым каналом, «Роскосмосом», студией Yellow, Black and White.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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