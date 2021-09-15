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На 4 года осудили бывшего сотрудника ОМОНа, избившего новобранца

15 сентября 2021, 06:02
Фото: Тюменский областной суд
На 4 года осудили бывшего командира ОМОНа, избившего новобранца
Сегодня, 15 сентября, утром состоялся суд над бывшим сотрудником ОМОНа Владимиром Бутре, который обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.
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Суд

Городской Ленинский районный суд вынес приговор и признал подсудимого виновным по статье 286.3 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и причинением тяжких последствий».

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«Обвиняемый отправится в колонию общего режима, где проведёт четыре года. Помимо того, на госслужбе он не сможет состоять в течение двух лет», — уточнили в госоргане.

Напомним, около двух лет назад Владимир Бурте был осужден за то же преступление на 4 года условно. Однако тогда он свою вину не признал и подал апелляцию. Приговор был отменён. Тогда как дело должно было рассматриваться вновь.

Экс-командира спецподразделения обвиняют в насилии и причинении тяжких последствий здоровью Ивану Голинееву. Молодой тюменец попал в больницу после спарринга с обвиняемым. После чего Иван получил инвалидность первой группы.

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