На 4 года осудили бывшего сотрудника ОМОНа, избившего новобранца

Городской Ленинский районный суд вынес приговор и признал подсудимого виновным по статье 286.3 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и причинением тяжких последствий».
«Обвиняемый отправится в колонию общего режима, где проведёт четыре года. Помимо того, на госслужбе он не сможет состоять в течение двух лет», — уточнили в госоргане.
Напомним, около двух лет назад Владимир Бурте был осужден за то же преступление на 4 года условно. Однако тогда он свою вину не признал и подал апелляцию. Приговор был отменён. Тогда как дело должно было рассматриваться вновь.
Экс-командира спецподразделения обвиняют в насилии и причинении тяжких последствий здоровью Ивану Голинееву. Молодой тюменец попал в больницу после спарринга с обвиняемым. После чего Иван получил инвалидность первой группы.