Депутаты гордумы обсудят вопросы жизнеобеспечения Тюмени

Свои предложения в долгосрочный план мероприятий в связи с присвоением Тюмени звания «Город трудовой доблести» депутаты внесут на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука. Кроме того, народные избранники проголосуют за кандидатуры на поощрение почетным знаком «За волонтерство и милосердие» и нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью».