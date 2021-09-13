Депутаты гордумы обсудят вопросы жизнеобеспечения Тюмени

14 сентября в 10:00
Реализацию муниципальных программ, направленных на создание комфортных условия проживания, развитие благоустройства и охрану окружающей среды, обсудят члены постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова.
15 сентября в 10:00
На заседании постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко народные избранники проанализируют готовность образовательных учреждений к новому учебному году и комплекс мероприятий по созданию доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.
15 сентября в 14:00.
Информацию об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2021 года заслушают члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. В повестку также включен вопрос об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков, на которых в 2022 году будут распространяться налоговые льготы.
16 сентября в 10:00
Формирование архитектурно-художественного облика Тюмени и создание единого парковочного пространства станет предметом обсуждения на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию в режиме видеоконференцсвязи под председательством Алексея Рагозина. Депутаты приступят к работе.
20 сентября в 14:00
Свои предложения в долгосрочный план мероприятий в связи с присвоением Тюмени звания «Город трудовой доблести» депутаты внесут на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука. Кроме того, народные избранники проголосуют за кандидатуры на поощрение почетным знаком «За волонтерство и милосердие» и нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью».
Напомним, двадцать седьмое заседание Тюменской городской Думы запланировано на 23 сентября.