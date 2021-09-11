Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на спецпоказ культового триллера «Молчание ягнят»

Демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото.
Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Перед началом просмотра кинокритик Никита Смирнов в формате видеоприветствия расскажет зрителям о фильме.
«Молчание ягнят» — экранизация одноименного бестселлера Томаса Харриса из серии романов о докторе Ганнибале Лектере. Это история о сильной женщине в мужском мире, о попытках понять мотивы и действия серийного убийцы, о травмах, одержимостях и извращенной психике. Режиссер Джонатан Демми искусно переплел детективный сюжет и элементы хоррора, но ядро картины — противостояние двух характеров: женщины-агента ФБР и гениального маньяка. Сыгравшие их Джоди Фостер и Энтони Хопкинс составили непревзойденный дуэт, их актерские работы смело можно назвать эталонными, а леденящий душу взгляд Ганнибала Лектера навсегда врезается в память.
В 1992 году фильм получил рекордные 5 «Оскаров» в 5 главных номинациях, а годом ранее был удостоен приза за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Все это вкупе с мастерской операторской работой, запоминающимся саундтреком Говарда Шора и яркими визуальными образами сделали «Молчание ягнят» признанным образцом жанра, любимым зрителями во всем мире.
Возрастное ограничение: 18+
Что: «Молчание ягнят», психологический триллер
Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70
Когда: 13 августа в 19:30.