Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на спецпоказ культового триллера «Молчание ягнят»

«Молчание ягнят» — экранизация одноименного бестселлера Томаса Харриса из серии романов о докторе Ганнибале Лектере. Это история о сильной женщине в мужском мире, о попытках понять мотивы и действия серийного убийцы, о травмах, одержимостях и извращенной психике. Режиссер Джонатан Демми искусно переплел детективный сюжет и элементы хоррора, но ядро картины — противостояние двух характеров: женщины-агента ФБР и гениального маньяка. Сыгравшие их Джоди Фостер и Энтони Хопкинс составили непревзойденный дуэт, их актерские работы смело можно назвать эталонными, а леденящий душу взгляд Ганнибала Лектера навсегда врезается в память.