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Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на спецпоказ культового триллера «Молчание ягнят»

11 сентября 2021, 11:58
Фото: предоставлено "Синема-парк"
13 сентября в 19.30 кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин» приглашает на специальные показы одного из самых жутких фильмов в истории Голливуда — психологического триллера «Молчание ягнят» Джонатана Демми, тем самым отмечая 30-летний юбилей картины.
Сюжет
Афиша

Демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото.

Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Перед началом просмотра кинокритик Никита Смирнов в формате видеоприветствия расскажет зрителям о фильме.

«Молчание ягнят» — экранизация одноименного бестселлера Томаса Харриса из серии романов о докторе Ганнибале Лектере. Это история о сильной женщине в мужском мире, о попытках понять мотивы и действия серийного убийцы, о травмах, одержимостях и извращенной психике. Режиссер Джонатан Демми искусно переплел детективный сюжет и элементы хоррора, но ядро картины — противостояние двух характеров: женщины-агента ФБР и гениального маньяка. Сыгравшие их Джоди Фостер и Энтони Хопкинс составили непревзойденный дуэт, их актерские работы смело можно назвать эталонными, а леденящий душу взгляд Ганнибала Лектера навсегда врезается в память.

В 1992 году фильм получил рекордные 5 «Оскаров» в 5 главных номинациях, а годом ранее был удостоен приза за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Все это вкупе с мастерской операторской работой, запоминающимся саундтреком Говарда Шора и яркими визуальными образами сделали «Молчание ягнят» признанным образцом жанра, любимым зрителями во всем мире.

Билеты в кассах кинотеатра и на сайте.

Возрастное ограничение: 18+

Что: «Молчание ягнят», психологический триллер

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: 13 августа в 19:30.

#Новости#Афиша#Синема Парк#Тюмень#Ирина Швецова#Культура
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