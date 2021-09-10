В Тюменской области за пять лет количество электромобилей выросло в 60 раз

Posted 9 сентября 2021,, 21:14
Published 9 сентября 2021,, 21:14
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Аналитики агентства также подсчитали, что по данным на 1 января 2021 года по стране в целом было зарегистрировано 10836 электромобилей — на 71% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает КП-Тюмень.
Уточняется, что одной из причиной такой популярности электромобилей могло стать динамичное развитие инфраструктуры электротранспорта. Только за последние четыре года компания «СУЭНКО» установила в Тюменской области семь бесплатных зарядных станций, четыре из которых — общедоступные. Три из последних находятся в Тюмени и одна — в Тобольске.
По данным специалистов агентства Bloomberg, к 2040 году электрокары займут как минимум две трети мирового авторынка. К примеру, в России в течение ближайших двух лет планируется выпустить 25 тысяч электромобилей и открыть девять тысяч зарядных станций.