В Тюменской области за пять лет количество электромобилей выросло в 60 раз

Агентство «Автостат» к Всемирному дню электротранспорта, который празднуется 9 сентября, представило информацию об использовании россиянами транспорта на электрической тяге. Согласно статистике, в Тюменской области в 2016 году там было зарегистрировано всего три электромобиля, а сегодня их уже — около двухсот.