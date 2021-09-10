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Posted 9 сентября 2021,, 21:14

Published 9 сентября 2021,, 21:14

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области за пять лет количество электромобилей выросло в 60 раз

9 сентября 2021, 21:14
Агентство «Автостат» к Всемирному дню электротранспорта, который празднуется 9 сентября, представило информацию об использовании россиянами транспорта на электрической тяге. Согласно статистике, в Тюменской области в 2016 году там было зарегистрировано всего три электромобиля, а сегодня их уже — около двухсот.

Аналитики агентства также подсчитали, что по данным на 1 января 2021 года по стране в целом было зарегистрировано 10836 электромобилей — на 71% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает КП-Тюмень.

Уточняется, что одной из причиной такой популярности электромобилей могло стать динамичное развитие инфраструктуры электротранспорта. Только за последние четыре года компания «СУЭНКО» установила в Тюменской области семь бесплатных зарядных станций, четыре из которых — общедоступные. Три из последних находятся в Тюмени и одна — в Тобольске.

По данным специалистов агентства Bloomberg, к 2040 году электрокары займут как минимум две трети мирового авторынка. К примеру, в России в течение ближайших двух лет планируется выпустить 25 тысяч электромобилей и открыть девять тысяч зарядных станций.

#Марина Колодкина#Политика#Новости
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