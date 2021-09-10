Маршруты транспорта в Нижневартовске разработают с помощью искусственного интеллекта

Как рассказал директор по развитию цифровых проектов “МегаФона” на Урале Евгений Иванов, в проекте планируется задействовать технологии Big Data. С их помощью будут проанализированы максимально загруженные участки маршрутной сети, популярные направления и самое напряженное время “пик”, сообщает КП-Тюмень. Кроме того, система посчитает необходимое количество автобусов с учетом их класса загрузки.