Маршруты транспорта в Нижневартовске разработают с помощью искусственного интеллекта

Posted 9 сентября 2021,, 21:16
Published 9 сентября 2021,, 21:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как рассказал директор по развитию цифровых проектов “МегаФона” на Урале Евгений Иванов, в проекте планируется задействовать технологии Big Data. С их помощью будут проанализированы максимально загруженные участки маршрутной сети, популярные направления и самое напряженное время “пик”, сообщает КП-Тюмень. Кроме того, система посчитает необходимое количество автобусов с учетом их класса загрузки.
По словам Евгения Иванова, в Югре у “МегаФона” хорошо развита мобильная сеть, что дает возможность собрать и проанализировать большое количество информации для составления оптимальной транспортной схемы. Предполагается, что работы по проекту завершатся уже к концу нынешнего года.