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Posted 9 сентября 2021,, 21:16

Published 9 сентября 2021,, 21:16

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Маршруты транспорта в Нижневартовске разработают с помощью искусственного интеллекта

9 сентября 2021, 21:16
Наиболее удобные маршруты общественного транспорта административного центра Югры определит искусственный интеллект. Оператор связи “Мегафон” проведет анализ транспортной системы Нижневартовска, а затем предприятие «Строй Инвест Проект» составит матрицу поездок горожан между районами.

Как рассказал директор по развитию цифровых проектов “МегаФона” на Урале Евгений Иванов, в проекте планируется задействовать технологии Big Data. С их помощью будут проанализированы максимально загруженные участки маршрутной сети, популярные направления и самое напряженное время “пик”, сообщает КП-Тюмень. Кроме того, система посчитает необходимое количество автобусов с учетом их класса загрузки.

По словам Евгения Иванова, в Югре у “МегаФона” хорошо развита мобильная сеть, что дает возможность собрать и проанализировать большое количество информации для составления оптимальной транспортной схемы. Предполагается, что работы по проекту завершатся уже к концу нынешнего года.

#Марина Колодкина#Технологии#Новости
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