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Posted 9 сентября 2021,, 16:07

Published 9 сентября 2021,, 16:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В тюменских школах вводится институт помощников директора по воспитательной работе

9 сентября 2021, 16:07
Детский омбудсмен Тюменской области Андрей Степанов оценил идею появления в школах региона института помощников директора по воспитательной работе. Он отметил, что школа — важнейшее звено в воспитании ребенка.

Как сообщает КП-Тюмень, в настоящее время проект реализуется в учебных учреждениях области пока в пробном формате.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменском регионе Андрей Степанов рассказал, что появление в школах должности педагогов-воспитателей — правильная инициатива. Он выразил надежду, что со временем опыт тюменских школ оценят и в других регионах страны.

Степанов также пояснил, что авторство этой идеи принадлежит детскому омбудсмену при президенте РФ Анне Кузнецовой, и ее пример является для других ориентиром. В частности, тюменский уполномоченный по правам ребенка заявил, что большое уважение вызывает личное участие Кузнецовой в эвакуации детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. «Защита детей является для нее настоящим делом жизни, а мы стараемся помогать ей в этом», — сказал он.

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