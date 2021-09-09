В тюменских школах вводится институт помощников директора по воспитательной работе

Степанов также пояснил, что авторство этой идеи принадлежит детскому омбудсмену при президенте РФ Анне Кузнецовой, и ее пример является для других ориентиром. В частности, тюменский уполномоченный по правам ребенка заявил, что большое уважение вызывает личное участие Кузнецовой в эвакуации детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. «Защита детей является для нее настоящим делом жизни, а мы стараемся помогать ей в этом», — сказал он.