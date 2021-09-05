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Posted 5 сентября 2021, 06:25

Published 5 сентября 2021, 06:25

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Почему женщины любят турецкие сериалы

5 сентября 2021, 06:25
Как правило, именно представительницы прекрасного пола обращаются к сериалам, как к средству релаксации. При этом большинство девушек предпочитают смотреть мелодрамы.

Это происходит, потому что современная индустрия кино следит за веяниями в обществе и снимает сериалы и кино, опираясь на предпочтения определённой аудитории зрителей. Женская аудитория давно является самой многочисленной, именно женщин привлекли первые бразильские мыльные оперы, которые с замиранием сердца смотрела практически каждая.

Однако сегодня тематика сериалов для женщин значительно изменилась, как и характеры героинь. Сегодня на экране можно увидеть не только романтичную и наивную даму, ждущую своего принца, но и сильную независимую женщину, стремящуюся самостоятельно вершить свою судьбу.

Несмотря на это, большинство женщин все-таки остаются верны мелодрамам. Сегодня на смену мыльным операм пришли турецкие сериалы на русском языке. Многим девушкам нравятся сюжеты и красивые герои, которых показывают на экране. Сериалы переносят женщин в совершенно иной мир, даже другую реальность, позволяя хоть немного отвлечься от проблем и рутины. Кроме того, сериалы не загружают мозг, при просмотре не нужно обдумывать вселенские проблемы.

Турецкие сериалы и их особенности

Сериалы, снятые в Турции, на сегодняшний день являются одними из самых популярных у женской аудитории. Турецкий сериал «Сломанные жизни» рассказывает о проблемах большой семьи и о тайнах, которые скрывают члены семейства. Такой мелодраматический сюжет привлекает к просмотру именно представительниц прекрасного пола. Кроме того, турецкие сериалы всегда включают много серий. Бесконечно развивающийся сюжет также импонирует женской аудитории. Благодаря ему действие развивается постепенно и неторопливо.

Герои турецких сериалов всегда подобраны так, чтобы привлечь зрительниц. В особенности это касается персонажей мужчин. Они молоды, красивы и опрятны. Женские персонажи также не уступают мужским, героинь подбирают под стать героям сериалов.

При этом турецкие сериалы снимаются без намека на эротику или насилие. Даже если подобные сцены присевают в сериалах, они максимально сдержаны. Это отличает турецкие сериалы от других, где зрители могут увидеть все без прикрас. Многим не по душе видеть подобные сцены, поэтому турецкие сериалы в этом плане выигрывают перед другими производителями мелодрам.

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#Новости#Александра Миралинкс Логинова#Общество
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