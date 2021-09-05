Почему женщины любят турецкие сериалы

При этом турецкие сериалы снимаются без намека на эротику или насилие. Даже если подобные сцены присевают в сериалах, они максимально сдержаны. Это отличает турецкие сериалы от других, где зрители могут увидеть все без прикрас. Многим не по душе видеть подобные сцены, поэтому турецкие сериалы в этом плане выигрывают перед другими производителями мелодрам.