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«Синема Парк» приглашает на премьеру фильма «Для меня «Петровы в гриппе»

4 сентября 2021, 09:15
Фото: "Синема-парк"
5 сентября в 16.00 кинотеатре «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» состоится всероссийская премьера нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
Сюжет
Тюмень

Картина уже получила приз на Каннском кинофестивале за лучшую операторскую работу и окажется, без сомнения, в ключевых номинациях на главные кинопремии года. Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — обладателю призов литературных премий НОС и «Национальный бестселлер».

Главный русский роман 2010-х в руках у главного русского режиссера 2010-х. Семья Петровых в гриппозном бреду плетется туда-сюда по предновогоднему Екатеринбургу, где уральский алкоголизм смешивается с древнегреческой трагедией, и вообще все оказывается переплетено — это, можно сказать, анти-«Елки», которые мы действительно заслужили. От перечисления актеров, как от легкой болезни, тоже приятно укачивает: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев.

Кирилл Серебренников, режиссер: «Для меня «Петровы в гриппе» – это работа с прекрасным автором, мир которого оказался и моим миром, и, надеюсь, всем нашим тоже. Это работа с прекрасными артистами. Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту... Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное».

Билеты в кассах кинотеатра и на сайте.

Возрастное ограничение: 18+

Что: «Для меня «Петровы в гриппе», драма

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: 5 августа в 16:00.

#Новости#Синема Парк#Тюмень#Ирина Швецова#Культура
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