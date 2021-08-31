В Тюменской области запускается проект по разведению нельмы

Как рассказал глава предприятия Леонид Брюшко, с 2019 года в водоемы выпущено более 80 тыс. мальков стерляди, порядка 1,5 млн. мальков муксуна и свыше 270 тыс. — осетра. А в 2023 году здесь планируется организовать искусственное воспроизводство нельмы.