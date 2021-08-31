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Posted 31 августа 2021,, 19:18

Published 31 августа 2021,, 19:18

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области запускается проект по разведению нельмы

31 августа 2021, 19:18
С 2016 года в Уватском районе региона действует инвестиционная площадка для выращивания сиговых и осетровых рыб. Теперь же на ее базе планируется искусственно разводить нельму — рыбу семейства лососевых.

Губернатор региона Александр Моор посетил площадку по разведению ценных пород рыб. Об этом сообщает КП-Тюмень со ссылкой на оперативный штаб Тюменской области.

Как рассказал глава предприятия Леонид Брюшко, с 2019 года в водоемы выпущено более 80 тыс. мальков стерляди, порядка 1,5 млн. мальков муксуна и свыше 270 тыс. — осетра. А в 2023 году здесь планируется организовать искусственное воспроизводство нельмы.

За все время работы проекта в него было инвестировано 60 млн. рублей.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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