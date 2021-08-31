В Тюменской области запускается проект по разведению нельмы

Posted 31 августа 2021,, 19:18
Published 31 августа 2021,, 19:18
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Губернатор региона Александр Моор посетил площадку по разведению ценных пород рыб. Об этом сообщает КП-Тюмень со ссылкой на оперативный штаб Тюменской области.
Как рассказал глава предприятия Леонид Брюшко, с 2019 года в водоемы выпущено более 80 тыс. мальков стерляди, порядка 1,5 млн. мальков муксуна и свыше 270 тыс. — осетра. А в 2023 году здесь планируется организовать искусственное воспроизводство нельмы.
За все время работы проекта в него было инвестировано 60 млн. рублей.