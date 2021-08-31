В школы Тюмени закупили бактерицидные облучатели воздуха и бесконтактные термометры

«Подготовка к новому учебному году — не только подготовка здания образовательного учреждения, но и планирование образовательной деятельности, расстановка кадров, решение глобальных педагогических задач. Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены: это касается не только санитарной, но и антитеррористической, экологической, дорожной безопасности. Соблюдение всех правил даст положительные результаты в течение учебного года. Поэтому к процедуре подготовки школ и садов привлечено повышенное внимание депутатского корпуса, ведь дети — наше будущее»,поясняет председатель комиссии Елена Бойко