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В школы Тюмени закупили бактерицидные облучатели воздуха и бесконтактные термометры

31 августа 2021, 05:50
Фото: 1Mi
Депутаты анализируют отчет администрации города о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Межведомственная комиссии проверила на соответствие требованиям пожарной, антитеррористической и санитарно-гигиенической безопасности детские сады и школы областного центра.
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Тюмень

Акты готовности выданы всем общеобразовательным организациям и дошкольным учреждениям.

В некоторых образовательных учреждениях продолжаются ремонтные работы. Так, во втором корпусе школы № 70 ремонтируют кровлю, в гимназии № 21делают отмостку и гидроизоляцию подвального помещения, в детском саду № 78 утепляют фасад.

Вопрос о готовности образовательных учреждений Тюмени к новому учебному году включен в проект повестки сентябрьского заседания постоянной комиссии по социальному развитию.

«Подготовка к новому учебному году — не только подготовка здания образовательного учреждения, но и планирование образовательной деятельности, расстановка кадров, решение глобальных педагогических задач. Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены: это касается не только санитарной, но и антитеррористической, экологической, дорожной безопасности. Соблюдение всех правил даст положительные результаты в течение учебного года. Поэтому к процедуре подготовки школ и садов привлечено повышенное внимание депутатского корпуса, ведь дети — наше будущее»,поясняет председатель комиссии Елена Бойко

Отметим, что в преддверии нового учебного года городские власти закупили для школ дополнительные бесконтактные термометры и бактерицидные облучатели воздуха закрытого типа: их установят в коридорах, столовых, спортзалах и некоторых кабинетах. Как подчеркнула депутат Наталия Путина, возглавляющая поликлинику № 12, в наше время эпидемиологическая безопасность является очень важным фактором.

«В соответствии с требованиями Роспотебнадзора в учебных заведениях необходимо обеспечить обеззараживание воздуха и контроль на входе детей с повышенной температурой тела. Это важно не только из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, но и в сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Департамент образования Тюмени ответственно относится к обеспечению всех школ необходимым оборудованием», поделилась мнением Наталия Путина.

Напомним, заседание постоянной комиссии по социальному развитию запланировано на 15 сентября.

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