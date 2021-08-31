В школы Тюмени закупили бактерицидные облучатели воздуха и бесконтактные термометры

Акты готовности выданы всем общеобразовательным организациям и дошкольным учреждениям.
В некоторых образовательных учреждениях продолжаются ремонтные работы. Так, во втором корпусе школы № 70 ремонтируют кровлю, в гимназии № 21делают отмостку и гидроизоляцию подвального помещения, в детском саду № 78 утепляют фасад.
Вопрос о готовности образовательных учреждений Тюмени к новому учебному году включен в проект повестки сентябрьского заседания постоянной комиссии по социальному развитию.
«Подготовка к новому учебному году — не только подготовка здания образовательного учреждения, но и планирование образовательной деятельности, расстановка кадров, решение глобальных педагогических задач. Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены: это касается не только санитарной, но и антитеррористической, экологической, дорожной безопасности. Соблюдение всех правил даст положительные результаты в течение учебного года. Поэтому к процедуре подготовки школ и садов привлечено повышенное внимание депутатского корпуса, ведь дети — наше будущее»,поясняет председатель комиссии Елена Бойко
Отметим, что в преддверии нового учебного года городские власти закупили для школ дополнительные бесконтактные термометры и бактерицидные облучатели воздуха закрытого типа: их установят в коридорах, столовых, спортзалах и некоторых кабинетах. Как подчеркнула депутат Наталия Путина, возглавляющая поликлинику № 12, в наше время эпидемиологическая безопасность является очень важным фактором.
«В соответствии с требованиями Роспотебнадзора в учебных заведениях необходимо обеспечить обеззараживание воздуха и контроль на входе детей с повышенной температурой тела. Это важно не только из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, но и в сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Департамент образования Тюмени ответственно относится к обеспечению всех школ необходимым оборудованием», поделилась мнением Наталия Путина.
Напомним, заседание постоянной комиссии по социальному развитию запланировано на 15 сентября.