Молодежные Сберкарты в этом году оформили уже 37 тысяч тюменцев

Молодежная карта бесплатна в обслуживании, если тратить по ней от пяти тысяч рублей в месяц, а при меньших тратах стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей (для взрослых — 150 рублей). К тому же в самых актуальных для этого возраста категориях начисляются повышенные бонусы СберСпасибо. При подключении подписки СберПрайм+ обслуживание будет бесплатным.