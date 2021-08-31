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Молодежные Сберкарты в этом году оформили уже 37 тысяч тюменцев

31 августа 2021, 08:34
Фото: пресс-служба "Сбербанка"
СберБанк с начала года выдал 65 тысяч молодежных Сберкарт жителям Тюменской области. Всего такими картами в регионе сейчас пользуются более 158 тысяч человек.
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Тюмень

Получить молодёжные карты Сбербанка могут граждане России в возрасте от 14 до 21 года. Из документов понадобится только паспорт. Оформить карту можно дистанционно, оставив заявку на сайте банка.

Молодежная карта бесплатна в обслуживании, если тратить по ней от пяти тысяч рублей в месяц, а при меньших тратах стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей (для взрослых — 150 рублей). К тому же в самых актуальных для этого возраста категориях начисляются повышенные бонусы СберСпасибо. При подключении подписки СберПрайм+ обслуживание будет бесплатным.

Есть специальное предложение для тех, кто оформляет СберКарту в первый раз. Они получают бесплатное обслуживание с момента получения СберКарты и до конца следующего месяца и возврат 5% бонусами за покупки в кафе и ресторанах при регистрации в программе СберСпасибо.

Также молодёжная карта обладает обычными плюсами других дебетовых карт Сбербанка: участие в бонусной программе, мобильный банк, бесконтактная оплата. Кроме того, имеет низкие тарифы, рассчитанные специально на молодёжную аудиторию.

«Карта разработана с учетом потребностей молодежи: с ней легко переводить деньги, оплачивать мобильную связь и интернет, кроме того, вносить средства на карту могут родственники пользователя. Карта выполнена в специальном лаконичном дизайне, который понравится молодым людям. Управлять ей можно через приложение «Сбербанк Онлайн»,пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

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