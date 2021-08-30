Жительница Тюмени обварилась кипятком во время консервации домашних заготовок

Хозяйка дома рассказала приехавшим медикам, что ей на ногу выплеснулось горячее содержимое расколовшейся банки с заготовками. Кожа на обожженном месте сразу стала красной и вздулась пузырями. Скорую вызвал супруг пострадавшей, который, к счастью, находился в это время дома.