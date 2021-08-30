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Posted 30 августа 2021,, 19:25

Published 30 августа 2021,, 19:25

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жительница Тюмени обварилась кипятком во время консервации домашних заготовок

30 августа 2021, 19:25
Женщина травмировалась, когда в непосредственной близости от нее лопнула одна из ранее закатанных банок. Брызнувший на кожу кипяток вызвал ожоги I–II степени.

Как сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу станции скорой медицинской помощи, вызов к 41-летней тюменке поступил в прошедшее воскресенье, 29 августа.

Хозяйка дома рассказала приехавшим медикам, что ей на ногу выплеснулось горячее содержимое расколовшейся банки с заготовками. Кожа на обожженном месте сразу стала красной и вздулась пузырями. Скорую вызвал супруг пострадавшей, который, к счастью, находился в это время дома.

Бригада скорой диагностировала у пациентки ожоги I–II степени на 10% тела. Ей оказали первую помощь, дали обезболивающее и госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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