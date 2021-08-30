Жительница Тюмени обварилась кипятком во время консервации домашних заготовок

Posted 30 августа 2021,, 19:25
Published 30 августа 2021,, 19:25
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу станции скорой медицинской помощи, вызов к 41-летней тюменке поступил в прошедшее воскресенье, 29 августа.
Хозяйка дома рассказала приехавшим медикам, что ей на ногу выплеснулось горячее содержимое расколовшейся банки с заготовками. Кожа на обожженном месте сразу стала красной и вздулась пузырями. Скорую вызвал супруг пострадавшей, который, к счастью, находился в это время дома.
Бригада скорой диагностировала у пациентки ожоги I–II степени на 10% тела. Ей оказали первую помощь, дали обезболивающее и госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.