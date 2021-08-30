Тюменец с мефедроном в кармане своим странным поведением привлек внимание полицейских

Posted 30 августа 2021,, 19:17
Published 30 августа 2021,, 19:17
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Тюменской области, инцидент произошел вечером 27 августа. Полицейские выяснили, что задержанный, который оказался 31-летним местным жителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В присутствии понятых был проведен личный досмотр мужчины, в ходе которого у него изъяли пакет с неким веществом весом более 0,4 гр. Позже эксперты установили, что это — мефедрон.
Тюменцу инкриминировано незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.