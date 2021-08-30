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Posted 30 августа 2021,, 19:17

Published 30 августа 2021,, 19:17

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменец с мефедроном в кармане своим странным поведением привлек внимание полицейских

30 августа 2021, 19:17
Сотрудники полиции, патрулируя территорию, обратили внимание на молодого человека, который вел себя не вполне адекватно. Увидев патрульных, он попытался скрыться, но был задержан.

Как сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Тюменской области, инцидент произошел вечером 27 августа. Полицейские выяснили, что задержанный, который оказался 31-летним местным жителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В присутствии понятых был проведен личный досмотр мужчины, в ходе которого у него изъяли пакет с неким веществом весом более 0,4 гр. Позже эксперты установили, что это — мефедрон.

Тюменцу инкриминировано незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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