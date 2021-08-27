К 1 сентября юные тюменцы получают в подарок портфели

«Приятно, что масштабы акции „Собери ребенка в школу“ год от года увеличиваются. Все больше активистов принимают участие и помогают многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу. На фоне пандемии поддержка таких семей имеет особую значимость», сказал координатор волонтерского центра в городской Думе.