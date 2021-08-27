nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К 1 сентября юные тюменцы получают в подарок портфели

27 августа 2021, 04:11
Фото: pixabay.com
Депутаты Тюменской городской Думы присоединились к акции «Собери ребенка в школу», которая стала для города хорошей ежегодной традицией. Ко Дню знаний народные избранники передадут школьникам 50 ранцев.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие стало традицией: каждый год в августе проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Предприятия области, общественные организации, предприниматели и неравнодушные жители собирают сотни портфелей для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ранце — все необходимые для учебы принадлежности: тетради, обложки, ручки, карандаши, линейки, альбомы для рисования, пластилин, краски, цветная бумага и картон. Организаторы постарались, чтобы ребята получали в школе не только новые знания и навыки, но и положительные эмоции.

Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Осипов подчеркнул, что благотворительная и социально направленная деятельность — приоритет в работе депутатов, и особенно это касается проектов, направленных на образование и развитие подрастающего поколения.

«Приятно, что масштабы акции „Собери ребенка в школу“ год от года увеличиваются. Все больше активистов принимают участие и помогают многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу. На фоне пандемии поддержка таких семей имеет особую значимость», сказал координатор волонтерского центра в городской Думе.

Материалы по теме
Председатель гордумы проголосовал за дизайн-проекты благоустройства территорий ТюмениРабота тюменской гордумы — в лидерах внимания СМИ УралаДепутаты Тюменской гордумы подчеркивают важность опрессовочных работ на теплосетях
#Новости#Гордума#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20