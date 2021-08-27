К 1 сентября юные тюменцы получают в подарок портфели

Мероприятие стало традицией: каждый год в августе проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Предприятия области, общественные организации, предприниматели и неравнодушные жители собирают сотни портфелей для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В ранце — все необходимые для учебы принадлежности: тетради, обложки, ручки, карандаши, линейки, альбомы для рисования, пластилин, краски, цветная бумага и картон. Организаторы постарались, чтобы ребята получали в школе не только новые знания и навыки, но и положительные эмоции.
Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Осипов подчеркнул, что благотворительная и социально направленная деятельность — приоритет в работе депутатов, и особенно это касается проектов, направленных на образование и развитие подрастающего поколения.
«Приятно, что масштабы акции „Собери ребенка в школу“ год от года увеличиваются. Все больше активистов принимают участие и помогают многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу. На фоне пандемии поддержка таких семей имеет особую значимость», сказал координатор волонтерского центра в городской Думе.