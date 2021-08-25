У новой бесплатной кредитной СберКарты беспроцентный период действует до 120 дней

«Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома. Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное — выгодно. Выгодно пользоваться деньгами банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней, ведь в это время можно использовать свои деньги иначе — например, сделать вклад или положить на накопительный счёт. Важно, что грейс-период по нашей карте работает очень просто: начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов. Для нас было важно создать удобный кредитный продукт с прозрачными и предсказуемыми условиями. Мы уверены, что кредитная карта должна быть бесплатной. А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории „Здоровье“ позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом», пояснил Кирилл Царёв, зампредседателя Правления Сбербанка.