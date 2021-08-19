Тюменские волонтёры 55+ проекта «Бабушкин Workout» постигнут дзен

Участники проекта познакомятся с такими видами единоборств как самбо, тхэквондо, айкидо и другими, научатся новой восточной философии ведения борьбы с противником.
«Добровольцы 55+ покажут: они могут все. Сколько направлений они уже знают, а сколько им предстоит изучить. Полученные навыки будут введены в повседневную практику и покажут жителям областной столицы, что непривычные виды активности не опасны и возможны в выполнении для всех. Коллаборацию поколений, повышение физической культуры — эти и другие результаты мы увидим в рамках новой деятельности»,поясняют кураторы проекта.
Помимо восточных практик участников ждут такие направления как: сайклинг, йога, гимнастика, уличные занятия с использованием турников, тренажеров.
Активисты пройдут специальную подготовку под внимательным руководством профессиональных наставников. Освоенные знания волонтеры 55+ будут распространять среди тюменцев разных возрастов. В скверах и парках, дворах и на улицах города они проведут множество разнообразных еженедельных разминок и тренировок.
К участию приглашаются все тюменцы старшего возраста. Предварительная запись по телефону 30-39-59 обязательна.
Организатор — благотворительный фонд «Старшее поколение».
Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.
Совсем недавно проект «Бабушкин Workout» перешел на новый уровень, став победителем конкурса «Спорт для всех», организованного благотворительным фондом Владимира Потанина.
Ранее для жителей Тюмени «серебряного» возраста были организованы курсы спорт-инструкторов 55+, где добровольцев обучили новым современным фитнес и воркаут-направлениям.