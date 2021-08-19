Тюменские волонтёры 55+ проекта «Бабушкин Workout» постигнут дзен

«Добровольцы 55+ покажут: они могут все. Сколько направлений они уже знают, а сколько им предстоит изучить. Полученные навыки будут введены в повседневную практику и покажут жителям областной столицы, что непривычные виды активности не опасны и возможны в выполнении для всех. Коллаборацию поколений, повышение физической культуры — эти и другие результаты мы увидим в рамках новой деятельности»,поясняют кураторы проекта.