В Тюменской области коронавирусной инфекцией заболели менее 1% привившихся

По данным КП-Тюмень, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону пояснили, что после введения вакцины есть риск заболеть. Однако это связано не с прививкой, а с последующим заражением вирусом. При этом процент заболевших достаточно небольшой. Если пациент заболел после вакцинации, он переносит инфекцию легче и без осложнений.