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Posted 18 августа 2021,, 16:03

Published 18 августа 2021,, 16:03

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Тюменской области коронавирусной инфекцией заболели менее 1% привившихся

18 августа 2021, 16:03
Оба компонента прививки получили около 460 000 жителей. По информации на 18 августа, всего 0,58% граждан, которые сделали вакцину и получили две дозы прививки, заболели коронавирусной инфекцией.

По данным КП-Тюмень, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону пояснили, что после введения вакцины есть риск заболеть. Однако это связано не с прививкой, а с последующим заражением вирусом. При этом процент заболевших достаточно небольшой. Если пациент заболел после вакцинации, он переносит инфекцию легче и без осложнений.

В ведомстве отметили, что требуется соблюдать меры профилактики даже после вакцинации. Эксперты рекомендуют использовать маски и следить за чистотой рук, соблюдать дистанцию. Если появились признаки ОРВИ, нужно обратиться за медицинской помощью.

#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19#Новости
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