В Тюменской области коронавирусной инфекцией заболели менее 1% привившихся

Posted 18 августа 2021,, 16:03
Published 18 августа 2021,, 16:03
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По данным КП-Тюмень, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону пояснили, что после введения вакцины есть риск заболеть. Однако это связано не с прививкой, а с последующим заражением вирусом. При этом процент заболевших достаточно небольшой. Если пациент заболел после вакцинации, он переносит инфекцию легче и без осложнений.
В ведомстве отметили, что требуется соблюдать меры профилактики даже после вакцинации. Эксперты рекомендуют использовать маски и следить за чистотой рук, соблюдать дистанцию. Если появились признаки ОРВИ, нужно обратиться за медицинской помощью.