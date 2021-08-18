В Тюменской области до конца 2021откроют две модельных библиотеки

При разработке дизайн-проекта библиотеки им. А.И. Васильева основной акцент сделан на то, чтобы максимально увеличить площадь пространства для пользователей, организовать доступное пространство для детей с ОВЗ и обеспечить удобные места для отдыха и досуга различных возрастных категорий. Таким образом, в пространство библиотеки включены зона для индивидуальной и групповой работы, зона для выставок и инсталляций, площадки для творчества, учебы и свободного общения. Уникальной точкой станет интерактивная экспозиция им. А.И. Васильева.