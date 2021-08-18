В Тюменской области до конца 2021откроют две модельных библиотеки

17 августа Министерство культуры Российской Федерации объявило результаты дополнительного конкурсного отбора на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В Тюменской области обновление получат два учреждения: Библиотека им. А.И. Васильева (г. Ишим) и Ситниковская сельская библиотека (Омутинский район).
На переоборудование по модельному стандарту каждое учреждение-победитель получит 5 миллионов рублей.
«Создание модельных библиотек в муниципальных образованиях — важная составляющая формирования единого культурного пространства Тюменской области. Радостно, что управляющие команды культуры готовы к новым вызовам для создания современного библиотечного пространства и внедрения передовых форматов работы с населением»,считает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
История библиотеки им. А.И. Васильева ведет свой отчет с 1951 года, в настоящий момент учреждение насчитывает более 7 тысяч читателей. Для них работают взрослый, юношеский и детский абонементы, читальный зал, действуют кружки и клубы по интересам.
При разработке дизайн-проекта библиотеки им. А.И. Васильева основной акцент сделан на то, чтобы максимально увеличить площадь пространства для пользователей, организовать доступное пространство для детей с ОВЗ и обеспечить удобные места для отдыха и досуга различных возрастных категорий. Таким образом, в пространство библиотеки включены зона для индивидуальной и групповой работы, зона для выставок и инсталляций, площадки для творчества, учебы и свободного общения. Уникальной точкой станет интерактивная экспозиция им. А.И. Васильева.
Ситниковская сельская библиотека сегодня обслуживает 562 читателей и имеет 8 716 экземпляров библиотечного фонда. Реализация модельного стандарта на базе Ситниковской сельской библиотеки позволит модернизировать процессы библиотечного обслуживания населения и внедрить новые информационные технологии, обеспечить доступ пользователей к российским и мировым интеллектуальным ресурсам.
Пространство будет разделено на зоны с индивидуальными местами для чтения, появится зона для общения, коворкинг-зона в спокойных тонах для совместной проектной работы и легко трансформирующийся мини-кинозал. Используя мобильную мебель, площадки можно будет объединять в единую event-территорию.
Первая модельная библиотека появилась в Тюменской области в сентябре 2020 года на базе Центральной городской библиотеки г. Ишима. На модернизацию учреждения по модельному стандарту было выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме отделки внутренних помещений, закупки мебели и оборудования на эти средства приобрели новые издания в книжный фонд.