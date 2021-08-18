В Тюмени обсудят развитие бизнеса в молодёжной среде

Участники международного форума «СУП-2021», который пройдёт в Тюмени, обсудят программу развития предпринимательства для молодежи. На форуме соберутся гости, которые занимаются поиском инвестиций для своих проектов.