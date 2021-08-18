В Тюмени обсудят развитие бизнеса в молодёжной среде

Posted 18 августа 2021,, 16:42
Published 18 августа 2021,, 16:42
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что сейчас все больше молодых людей готовы открывать свой бизнес. Об этом сообщает КП-Тюмень.
Отмечается, что форум позволит реализовать планы, связанные с развитием собственного бизнеса. Перед гостями выступит Антон Тарасенко — СЕО-эксперт Digital-агентства. В числе прочих вопросов гости поговорят о роли современных цифровых технологий в предпринимательстве.