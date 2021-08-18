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Posted 18 августа 2021,, 16:42

Published 18 августа 2021,, 16:42

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Тюмени обсудят развитие бизнеса в молодёжной среде

18 августа 2021, 16:42
Участники международного форума «СУП-2021», который пройдёт в Тюмени, обсудят программу развития предпринимательства для молодежи. На форуме соберутся гости, которые занимаются поиском инвестиций для своих проектов.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что сейчас все больше молодых людей готовы открывать свой бизнес. Об этом сообщает КП-Тюмень.

Отмечается, что форум позволит реализовать планы, связанные с развитием собственного бизнеса. Перед гостями выступит Антон Тарасенко — СЕО-эксперт Digital-агентства. В числе прочих вопросов гости поговорят о роли современных цифровых технологий в предпринимательстве.

#Марина Колодкина#Экономика#Новости
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