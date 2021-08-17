Любитель пьяной езды оштрафован на 200 тысяч рублей и лишён прав на 2 года

Также сотрудники ГИБДД выяснили, что зимой прошлого года за пьяное управление транспортом тюменец уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён водительского удостоверения на 1,5 года. Поэтому во второй раз было заведено уже уголовное дело.