Любитель пьяной езды оштрафован на 200 тысяч рублей и лишён прав на 2 года

Ночью весной текущего года на улице Луначарского дорожные полицейские остановили для проверки документов автомобиль «Ford Focus».
«Во время общения автоинспекторов с автомобилистом у первых возникло подозрение, что водитель нетрезв. После проведённого освидетельствования стало известно точно — мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения», — следует из уголовного дела.
Также сотрудники ГИБДД выяснили, что зимой прошлого года за пьяное управление транспортом тюменец уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён водительского удостоверения на 1,5 года. Поэтому во второй раз было заведено уже уголовное дело.
Суд признал любителя нетрезвой езды виновным и вынес наказание в виде лишения прав сроком на 2 года и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.