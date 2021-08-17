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Любитель пьяной езды оштрафован на 200 тысяч рублей и лишён прав на 2 года

17 августа 2021, 08:44
Фото: 1Mi
Любитель пьяной езды оштрафован на 200 тысяч рублей и лишён прав на 2 года
Калининским районным судом Тюмени признан виновным 28-летний тюменец, а потому оштрафован на 200 тысяч рублей и лишён на два года водительских прав, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Суд

Ночью весной текущего года на улице Луначарского дорожные полицейские остановили для проверки документов автомобиль «Ford Focus».

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«Во время общения автоинспекторов с автомобилистом у первых возникло подозрение, что водитель нетрезв. После проведённого освидетельствования стало известно точно — мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения», — следует из уголовного дела.

Также сотрудники ГИБДД выяснили, что зимой прошлого года за пьяное управление транспортом тюменец уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён водительского удостоверения на 1,5 года. Поэтому во второй раз было заведено уже уголовное дело.

Суд признал любителя нетрезвой езды виновным и вынес наказание в виде лишения прав сроком на 2 года и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.

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