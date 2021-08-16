Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки

Решение группы ЦРТ на основе искусственного интеллекта позволяет проводить оповещение по сценариям пользователя. В этом проекте сервис информирует жителей о мерах социальной поддержки — по срокам назначения пособий, о недостающих документах, необходимых для получения пособий, о праве на льготы. При этом используется синтез речи. Реалистичность, плавность и естественность синтезированной речи позволяет разгрузить операторов, а его высокое качество ценит широкая аудитория — в том числе аудитория старшего поколения. Сервис надежен, прост в установке и использовании, имеет дружелюбный и простой интерфейс. Успешный кейс может быть масштабирован в МФЦ, информационно-аналитических центрах, а также везде, где важны качественные коммуникации и есть потребность в их автоматизации.