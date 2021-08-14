Как снимают сериалы в России, Турции и Америке

Турецкие сериалы упорно вступили в борьбу с американскими. В интернете можно смотреть турецкие сериалы на русском языке, поскольку на телевидении найти их непросто. Эти сериалы отличаются разнообразными сюжетами, которые призваны найти своего зрителя. Но в основном популярностью они пользуются у женщин из-за наличия любовных линий между персонажами. Турецкие сериалы рассказывают как о современной жизни, так и об исторических событиях в стране. Турецкий сериал «Игра судьбы» о влюбленности девушки в своего босса. Она не знает, как признаться ему в чувствах – на этом построен сюжет. Сюжет может развиваться бесконечно, именно поэтому турецкие сериалы всегда включают большое количество серий. В отличие от американских сериалов, турецкие не стремятся приковать внимание зрителей при помощи постельных сцен, здесь все любовные сцены вполне пристойные и целомудренные.