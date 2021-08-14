Как снимают сериалы в России, Турции и Америке

Posted 14 августа 2021, 10:37
Published 14 августа 2021, 10:37
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В разных странах сериалы снимают по-разному.
Сериалы в России
Всем известно, что кино давно стало отраслью искусства, и каждая страна снимает фильмы и сериалы, привнося в них свой колорит. В России сериалы показывают на телевидении, поэтому каждый канал стремиться сделать так, чтобы продукт понравился определенной целевой аудитории. Так, мистические сериалы будут демонстрировать на соответствующем канале, сериалы о полиции или любовных историях – на другом. Для российских сериалов характера малобюджетность, что влияет и на качество сериалов и на приглашенных актеров. Кроме того, сериалы, снятые для массового зрителя, вряд ли кто-то захочет пересматривать, поэтому они забываются сразу после выпуска.
Сериалы в Турции
Турецкие сериалы упорно вступили в борьбу с американскими. В интернете можно смотреть турецкие сериалы на русском языке, поскольку на телевидении найти их непросто. Эти сериалы отличаются разнообразными сюжетами, которые призваны найти своего зрителя. Но в основном популярностью они пользуются у женщин из-за наличия любовных линий между персонажами. Турецкие сериалы рассказывают как о современной жизни, так и об исторических событиях в стране. Турецкий сериал «Игра судьбы» о влюбленности девушки в своего босса. Она не знает, как признаться ему в чувствах – на этом построен сюжет. Сюжет может развиваться бесконечно, именно поэтому турецкие сериалы всегда включают большое количество серий. В отличие от американских сериалов, турецкие не стремятся приковать внимание зрителей при помощи постельных сцен, здесь все любовные сцены вполне пристойные и целомудренные.
Сериалы в Америке
Американцы давно задают тон в киноиндустрии. Это касается и сериалов. Продюсеры по-настоящему борются за то, чтобы отснять и выпустить пилотные серии сериала. Особенное внимание уделяется сюжетам, предпочтение отдается новым интересным идеям, которых еще ни у кого не было. При этом даже не самые замысловатые сюжеты, американцы стремятся отснять наиболее качественно. Но съемки не проводятся сразу, несколько отснятых серий показывают фокус-группе. Если эта группа дает согласие, то съемки продолжаются. Также дальнейшую судьбу сериала будут решать рейтинги, которые он наберет.
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