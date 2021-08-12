Многодетная жительница из Бердюжья благодаря соцконтракту открыла собственное дело

До участия в программе социального контракта Евгения Власова не имела постоянного места работы. Евгения Сергеевна самостоятельно освоила программу профессионального обучения по профессии «Маникюрша» в учебном центре «Созвездие». Делала маникюр и педикюр на дому родственникам, знакомым, хотела работать в собственном салоне, но средств на его открытие не было.
«С новой профессией моя жизнь изменилась полностью. Жалею, конечно, что раньше не занялась этим увлекательным занятием: не было финансовой возможности, которая появилась благодаря социальной помощи», рассказала Евгения Власова.
В 2020 году семье предоставлена государственная социальная помощь по выходу на самообеспечение на осуществление индивидуальной трудовой деятельности. На эти средства Евгения Сергеевна приобрела педикюрное кресло, маникюрный стол, кресло-стул, маникюрный аппарат, ультрафиолетовую лампу и другое оборудование.
В настоящее время услуги маникюрного салона пользуются большим спросом. У Евгении Сергеевны всегда много желающих сделать маникюр и педикюр: «Не сомневайтесь в себе, в выборе профессии, не бойтесь что-то менять в своей жизни. Принимайте любую поддержку, помощь на развитие. Может, это тот шанс, к которому вы так долго шли», — советует Евгения Власова.
Социальный контракт дает возможность малоимущим гражданам увеличить доход, самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию и даже открыть собственное дело. Данная помощь предоставляется в Тюменской области с 2006 года, с 2010 года — на основании социального контракта. С 2006 года в Бердюжском районе такой возможностью воспользовались почти 300 семей, которым оказана помощь из областного бюджета на общую сумму 14 млн рублей.
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