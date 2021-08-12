Многодетная жительница из Бердюжья благодаря соцконтракту открыла собственное дело

В настоящее время услуги маникюрного салона пользуются большим спросом. У Евгении Сергеевны всегда много желающих сделать маникюр и педикюр: «Не сомневайтесь в себе, в выборе профессии, не бойтесь что-то менять в своей жизни. Принимайте любую поддержку, помощь на развитие. Может, это тот шанс, к которому вы так долго шли», — советует Евгения Власова.