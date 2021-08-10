В Тюменской области землю под ИЖС получили свыше 9 тыс. многодетных семей

Всего по состоянию на 1 августа 2021 года земельными участками и социальными выплатами обеспечены 72 % семей, поставленных на учёт. На сайте фонда имущества Тюменской области многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт.