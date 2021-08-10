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В Тюменской области землю под ИЖС получили свыше 9 тыс. многодетных семей

10 августа 2021, 12:32
Фото: pixabay.com
С 2011 года в Тюменской области действует программа по предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков. За это время земельными участками были обеспечены 9 217 семей, сообщает пресс-служба регионального департамента имущественных отношений.

Ещё 229 семей получили социальную выплату взамен земельного участка — такая возможность у многодетных родителей появилась с середины 2020 года. За январь-июнь 2021 года земельные наделы в собственность бесплатно получили 152 многодетные семьи, соцвыплату — 60 семей.

Такую соцвыплату получают те семьи, которые стоят в очереди на бесплатное получение земельного участка. Эти многодетные родители могут самостоятельно выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.

Всего по состоянию на 1 августа 2021 года земельными участками и социальными выплатами обеспечены 72 % семей, поставленных на учёт. На сайте фонда имущества Тюменской области многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт.

Земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

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Ранее по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора соответствующие изменения внесены в региональный Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями». Более 60 млн рублей будет выделено муниципалитетам Тюменской области для частичного возмещения расходов на оплату газификации жилья многодетных малоимущих семей.

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