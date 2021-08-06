В Тюмени за июль появилось на свет более 1000 детей

Posted 6 августа 2021,, 17:38
Published 6 августа 2021,, 17:38
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Суммарный показатель рождаемости с начала года в городе -7462. В июле поженились 1032 пары. Это значение на 117 больше прошлогоднего, согласно информации из комитета ЗАГС. Сведения были опубликованы в источнике КП-Тюмень.
По данным статистики, за прошедшие месяцы 2021 года в областном центре официально оформили брачные отношения более 3000 пар. Показатель молодых семей вырос на 904, если сравнивать с прошлым годом.