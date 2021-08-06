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Posted 6 августа 2021,, 17:38

Published 6 августа 2021,, 17:38

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Тюмени за июль появилось на свет более 1000 детей

В Тюмени за июль появилось на свет более 1000 детей

6 августа 2021, 17:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi
За июль 2021 года в Тюмени родились 1 136 малышей. Это значение не намного ниже показателя за 2020 год, который составлял 1165.

Суммарный показатель рождаемости с начала года в городе -7462. В июле поженились 1032 пары. Это значение на 117 больше прошлогоднего, согласно информации из комитета ЗАГС. Сведения были опубликованы в источнике КП-Тюмень.

По данным статистики, за прошедшие месяцы 2021 года в областном центре официально оформили брачные отношения более 3000 пар. Показатель молодых семей вырос на 904, если сравнивать с прошлым годом.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости
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