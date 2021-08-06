В Тюмени мать выселила дочь через суд

Posted 6 августа 2021,, 17:37
Published 6 августа 2021,, 17:37
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По данным из источника КП-Тюмень, мать самостоятельно вносила деньги по ипотечному кредиту и ремонтировала квартиру, покупала все необходимые вещи для проживания. Через некоторое время отношения между родственниками стали хуже, стали возникать ссоры, для разбирательств даже приходилось обращаться в полицию. Когда мать приняла решение сменить место проживания, дочь отказалась выселяться из квартиры, так как ей негде было жить.
Мать подала заявление в суд и доказала, что в спорной недвижимости она и дочь не вели совместное хозяйство, не поддерживали друг друга, что говорит о разрыве между ними семейных отношений. В сложившейся ситуации дочь не имеет права пользоваться недвижимым имуществом матери.