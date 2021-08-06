В Тюмени мать выселила дочь через суд

По данным из источника КП-Тюмень, мать самостоятельно вносила деньги по ипотечному кредиту и ремонтировала квартиру, покупала все необходимые вещи для проживания. Через некоторое время отношения между родственниками стали хуже, стали возникать ссоры, для разбирательств даже приходилось обращаться в полицию. Когда мать приняла решение сменить место проживания, дочь отказалась выселяться из квартиры, так как ей негде было жить.