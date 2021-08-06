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Posted 6 августа 2021,, 17:37

Published 6 августа 2021,, 17:37

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Тюмени мать выселила дочь через суд

6 августа 2021, 17:37
Жительница Ишима через суд выселила родную дочь из квартиры, которую приобрела в Тюмени 7 лет назад. Известно, что дочь в 2014 году попросила оформить регистрацию для себя в новой квартире, чтобы устроиться на работу.

По данным из источника КП-Тюмень, мать самостоятельно вносила деньги по ипотечному кредиту и ремонтировала квартиру, покупала все необходимые вещи для проживания. Через некоторое время отношения между родственниками стали хуже, стали возникать ссоры, для разбирательств даже приходилось обращаться в полицию. Когда мать приняла решение сменить место проживания, дочь отказалась выселяться из квартиры, так как ей негде было жить.

Мать подала заявление в суд и доказала, что в спорной недвижимости она и дочь не вели совместное хозяйство, не поддерживали друг друга, что говорит о разрыве между ними семейных отношений. В сложившейся ситуации дочь не имеет права пользоваться недвижимым имуществом матери.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости
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