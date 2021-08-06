Страна Девелопмент: строителей нужно воспитывать и растить самостоятельно

«Мы видим эту проблему и понимаем, что за нас ее никто не решит, а потому, например, считаем, что строителей нужно воспитывать и растить самостоятельно. Поэтому в этом году мы открыли школу каменщиков»,рассказывает исполнительный директор ГК «Страна Девелопмент» Артем Божедомов.