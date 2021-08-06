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Страна Девелопмент: строителей нужно воспитывать и растить самостоятельно

6 августа 2021, 08:23
Фото: Строители — это престижно: как сейчас обучают специалистов в отрасли
Строители — это престижно: как сейчас обучают специалистов в отрасли
В преддверии Дня строителя аналитики компании «Страна Девелопмент» проанализировали рынок и пришли к выводу, что сегодня на российских стройках сохраняется кадровый голод, причем не хватает именно «нишевых» специалистов рабочих специальностей.
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Тюмень

По данным аналитиков в тройке самых востребованных — монолитчики, фасадчики, каменщики. Затем идут электромонтажники, отделочники, сварщики, сметчики и сантехники.

«Мы видим эту проблему и понимаем, что за нас ее никто не решит, а потому, например, считаем, что строителей нужно воспитывать и растить самостоятельно. Поэтому в этом году мы открыли школу каменщиков»,рассказывает исполнительный директор ГК «Страна Девелопмент» Артем Божедомов.

Компания проводит бесплатные курсы по обучению профессии «Каменщик», которые будут интересны людям, желающим попробовать себя в строительстве, заниматься монтажом и ремонтом каменных конструкций. Программа обучения займет 2 месяца, после чего каменщики смогут самостоятельно выполнять работы по «черновой» каменной кладке и получат Удостоверение о переквалификации. Во время обучения выплачивается стипендия.

«Для наших выпускников мы открываем множество перспектив — возможность получения стабильного и достойного заработка, а также дальнейший профессиональный рост. Мы, в свою очередь, получаем ценные кадры»,считает Артем Божедомов.

В компании «Страна Девелопмент» все осознают важность и сложность строительной профессии. Это константа — строители незаметно делают российские города красивее, комфортнее.

«Поэтому мы считаем своим долгом не только воспитывать квалифицированные кадры, которые будут строить по всей стране, но беречь, ценить и поддерживать престиж этой непростой специальности. Я и мои коллеги от всей души поздравляем всех с днем строителя, » говорит Артем Божедомов.

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