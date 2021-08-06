Страна Девелопмент: строителей нужно воспитывать и растить самостоятельно

По данным аналитиков в тройке самых востребованных — монолитчики, фасадчики, каменщики. Затем идут электромонтажники, отделочники, сварщики, сметчики и сантехники.
«Мы видим эту проблему и понимаем, что за нас ее никто не решит, а потому, например, считаем, что строителей нужно воспитывать и растить самостоятельно. Поэтому в этом году мы открыли школу каменщиков»,рассказывает исполнительный директор ГК «Страна Девелопмент» Артем Божедомов.
Компания проводит бесплатные курсы по обучению профессии «Каменщик», которые будут интересны людям, желающим попробовать себя в строительстве, заниматься монтажом и ремонтом каменных конструкций. Программа обучения займет 2 месяца, после чего каменщики смогут самостоятельно выполнять работы по «черновой» каменной кладке и получат Удостоверение о переквалификации. Во время обучения выплачивается стипендия.
«Для наших выпускников мы открываем множество перспектив — возможность получения стабильного и достойного заработка, а также дальнейший профессиональный рост. Мы, в свою очередь, получаем ценные кадры»,считает Артем Божедомов.
В компании «Страна Девелопмент» все осознают важность и сложность строительной профессии. Это константа — строители незаметно делают российские города красивее, комфортнее.
«Поэтому мы считаем своим долгом не только воспитывать квалифицированные кадры, которые будут строить по всей стране, но беречь, ценить и поддерживать престиж этой непростой специальности. Я и мои коллеги от всей души поздравляем всех с днем строителя, » говорит Артем Божедомов.