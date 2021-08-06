Россиянка рассказала о жизни с витилиго

На вопрос относительно насмешек и прозвищ Эльмира ответила, что когда она была беременна, одна девочка назвала ее коровой, так как они имеют похожие пятнышки. Друзья, которые давно общаются с девушкой, не замечают пятен. Эльмира отметила, что даже не помнит себя без них, и вспоминает только на детских фотографиях. Некоторые люди думают, что это родинка. Есть также те, кто внимательно смотрит или путает с ожогом, некоторые люди подходят и уточняют, что случилось. На такое поведение девушка перестала обращать внимание.