Россиянка рассказала о жизни с витилиго

Posted 6 августа 2021,, 17:47
Published 6 августа 2021,, 17:47
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По словам девушки, первое время принять свой диагноз было сложно, но потом она смирилась с ним и превратила свою особенность в изюминку.
По данным КП-Тюмень, у Эльмиры двое детей. Девушка профессионально наносит макияж, при этом не старается скрыть пятна на лице с использованием тонального средства. Эльмира рассказала, как она живет с данным заболеванием и ответила на несколько вопросов.
По ее словам, витилиго - аутоиммунная болезнь, при которой разрушается меланин. Он отвечает за кожный пигмент, и в результате его разрушения на коже образуются светлые пятна. Болезнь является не врожденной, она появляется в течение жизни и не поддается лечению.
У девушки заболевание появилось после рождения ребенка - перестройка гормонов спровоцировала его. В тот момент Эльмире было 23 года. Девушка привыкла к неловким вопросам и спокойно отвечает на них.
Заболевание началось с небольшого пятна, которое заметила мама Эльмиры. Потом пятно стало расти. Девушка боялась, что оно заразное, и пошла к врачам, где узнала о своем диагнозе. Ей было обидно, что нет способов лечения от болезни.
На вопрос о том, меняются ли пятна со временем она ответила, что они не становятся меньше. По словам девушки, она очень переживала, что пятно появится у ее дочери, однако, этого не произошло. Пятна не вызывают боль, только светлеют.
По вопросу о наличии ограничений Эльмира пояснила, что перед выходом на улицу нужно обработать кожу средством с защитой SPF от ультрафиолета, так как есть риск появления ожогов или онкологии. Нельзя долго находиться на солнце.
На вопрос, где находятся пятна, девушка ответила, что основные расположены на лице, но есть также пятнышки на теле. Эльмира не старается перекрывать светлое пятно более темным тоном и красится редко. Одно из пятен девушки по своей форме напоминает карту Тюменской области.
На вопрос относительно насмешек и прозвищ Эльмира ответила, что когда она была беременна, одна девочка назвала ее коровой, так как они имеют похожие пятнышки. Друзья, которые давно общаются с девушкой, не замечают пятен. Эльмира отметила, что даже не помнит себя без них, и вспоминает только на детских фотографиях. Некоторые люди думают, что это родинка. Есть также те, кто внимательно смотрит или путает с ожогом, некоторые люди подходят и уточняют, что случилось. На такое поведение девушка перестала обращать внимание.
На вопрос о том, что помогло Эльмире перестать стесняться пятен она ответила, что часто в детстве ее дразнили сверстники по поводу оттенка кожи. Это помогло ей стать сильнее, помимо этого, большую роль сыграла поддержка близких людей.
На вопрос об общении с людьми с таким же заболеванием, Эльмира сказала, что ей часто пишут девушки с витилиго, и она старается их поддержать. Ее часто зовут на съемки и она соглашается в них участвовать.
Девушка считает, что не стоит стесняться своих нюансов, ведь именно они делают человека уникальным и непохожим на других. Людям, которые видят человека с пятнами, Эльмира советует не смотреть слишком внимательно. Те, кто как и она, полюбил свою особенность, возможно, не будут смущаться, но есть и те, кто не смог их принять, и им будет тяжело воспринимать такое внимание.