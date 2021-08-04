Школа реабилитации и ухода откроется в Тюмени

Ранее в департаменте социального развития Тюменской области рассказали, что автопарке службы «Социальное такси» столицы региона появился автомобиль для перевозки лежачих больных. Воспользоваться услугами перевозки можно бесплатно для посещения социальных и медицинских учреждений. Кроме того, тюменцы с ОВЗ могут взять на время инвалидные коляски и ходунки в мобильной службе проката технических средств реабилитации.