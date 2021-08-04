Школа реабилитации и ухода откроется в Тюмени

В школе будут обучать навыкам ухода, в том числе за лежачими больными, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, доступным приемам массажа и самомассажа в домашних условиях, социально-бытовым навыкам и т.д.
Занятия смогут посещать взрослые и дети с инвалидностью, а также члены их семей и лица из ближайшего окружения бесплатно. Форма обучения: очная и дистанционная.
Заявки на участие принимаются по телефону: (3452) 517-580.
Ранее в департаменте социального развития Тюменской области рассказали, что автопарке службы «Социальное такси» столицы региона появился автомобиль для перевозки лежачих больных. Воспользоваться услугами перевозки можно бесплатно для посещения социальных и медицинских учреждений. Кроме того, тюменцы с ОВЗ могут взять на время инвалидные коляски и ходунки в мобильной службе проката технических средств реабилитации.