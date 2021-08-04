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Школа реабилитации и ухода откроется в Тюмени

4 августа 2021, 04:25
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
На базе областного центра реабилитации инвалидов в Тюмени откроется Школа реабилитации и ухода. Уже в сентябре здесь можно пройти курс и научиться правильно оказывать помощь лежачим больным, сообщает региональный департамент соцразвития.

В школе будут обучать навыкам ухода, в том числе за лежачими больными, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, доступным приемам массажа и самомассажа в домашних условиях, социально-бытовым навыкам и т.д.

Занятия смогут посещать взрослые и дети с инвалидностью, а также члены их семей и лица из ближайшего окружения бесплатно. Форма обучения: очная и дистанционная.

Заявки на участие принимаются по телефону: (3452) 517-580.

Ранее в департаменте социального развития Тюменской области рассказали, что автопарке службы «Социальное такси» столицы региона появился автомобиль для перевозки лежачих больных. Воспользоваться услугами перевозки можно бесплатно для посещения социальных и медицинских учреждений. Кроме того, тюменцы с ОВЗ могут взять на время инвалидные коляски и ходунки в мобильной службе проката технических средств реабилитации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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