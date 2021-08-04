На офисах Сбербанка в Тюмени появились наклейки «У нас безопасно»

«Только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований мы сможем защититься от заболевания коронавирусом. Коллеги в офисах по облуживанию клиентов понимают всю серьезность ситуации, и поэтому вакцинируются полным составом, тем самым сохраняя своё здоровье, а также здоровье наших клиентов. На сегодняшний в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка уже привито порядка 80% всего коллектива, исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания или антитела вследствие недавно перенесенной болезни. Мы ценим наших клиентов, и хотим, чтобы они чувствовали себя в офисах Сбера в полной безопасности», отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.