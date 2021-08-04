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На офисах Сбербанка в Тюмени появились наклейки «У нас безопасно»

4 августа 2021, 13:12
Фото: пресс-служба "Сбербанка"
На входных группах офисов Сбербанка в Тюмени появились наклейки «У нас безопасно». Они разработаны региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области в рамках одноименного социального проекта.
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Тюмень

Размещаются отличительные знаки безопасности на филиалах, где 100% сотрудников прошли вакцинацию против короновирусной инфекции. В ближайшее время на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка будет помечено порядка 80 офисов по работе с клиентами.

«Только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований мы сможем защититься от заболевания коронавирусом. Коллеги в офисах по облуживанию клиентов понимают всю серьезность ситуации, и поэтому вакцинируются полным составом, тем самым сохраняя своё здоровье, а также здоровье наших клиентов. На сегодняшний в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка уже привито порядка 80% всего коллектива, исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания или антитела вследствие недавно перенесенной болезни. Мы ценим наших клиентов, и хотим, чтобы они чувствовали себя в офисах Сбера в полной безопасности», отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Алина Сунгатуллина, руководитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

С присоединением Сбербанка к нашей социальной акции, мест на карте города, безопасных для тюменцев, стало ощутимо больше. Не секрет, что офисы Сбербанка – одно из наиболее активно посещаемых мест. Очень приятно, что социально активный и ответственный бизнес открыто поддерживает вакцинальную кампанию, осуществляя огромный вклад в сохранение здоровья всех россиян.

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#Новости#Сбербанк#Сбер#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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