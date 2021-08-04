Как тюменцам экономить на энергоресурсах и меньше платить за потребление

Posted 4 августа 2021, 12:13
Published 4 августа 2021, 12:13
Modified 30 ноября, 17:39
Updated 30 ноября, 17:39
Исполнительный директор УСТЭК Александр Перекальский заметил, что применение энергоэффективных технологий может существенно снизить затраты на услуги ЖКХ, но кроме этого потребителям нужно задуматься о своих привычках. Речь идет не только о тепле, это касается всех ресурсов.
Он привел пример европейских стран, где тарифы на ЖКХ гораздо выше, но средний платеж гораздо меньше. Этот парадокс объясняется привычкой европейцев экономить на ресурсах и бережливым отношением. Тюменцы же часто прибегают к регулировке отопления в квартирах с помощью открытия форточек и окон.
Проведенный УСТЭК опрос среди жителей города показал, что только 39% тюменцев осведомлены об энергосберегающих тепло технологиях, 18% вообще ничего о таких технологиях не знают, а 33% слабо представляют. Применять такие технологии готово большинство респондентов — 45% опрошенных, а 8% жителей города не готовы точно.
Но поразительно, что только 35% жителей требуют от своих УК и ТСЖ применения энергосберегающих технологий. При этом согласно данным опроса, управляющие компании не спешат с вынесением на общее обсуждение жильцов темы о модернизации системы тепла в доме, чтобы снизить потери. Только 7% респондентов говорят о таких инициативах от УК. Между тем, до 44% жильцов города готовы инвестировать в технологии энергосбережения своего дома.
Технический директор единой теплоснабжающей компании Тюмени Павел Божуков отметил, что зачастую энергосбережение не требует значительных затрат.
«Для обеспечения комфортной температурой все новые дома оборудованы современными ИТП (индивидуальный тепловой пункт, прим. ред.), автоматикой, балансировочными клапанами. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что при температуре 25-27 градусов в квартирах людям приходится регулировать ее открыванием окон», — говорит эксперт.
Добавив, что управляющие компании в силах заниматься регулировкой тепла в доме, нужно просто выполнять свою работу в полном объеме. Конечно, многие управляющие компании не в силах решить проблемы с эффективным энергосбережением, это касается старых домовладений.
Ресурсоснабжающая компания УСТЭК и правительство области принимают множество мер для экономии ресурсов. В частности, УСТЭК уже несколько лет при ремонтах теплосетей использует современные трубы в пенополиуретановой изоляции. Это снижает вероятность порывов и быстрого износа труб, а также предотвращает тепловые потери теплоносителя.
Компания проводит просветительскую работу с физическими лицами и управляющими компаниями о том, как можно снизить теплопотери в домах. Замена окон в подъезде позволит сэкономить тепло, а вот не закрывающие окна любители покурить в подъездах, наоборот эти потери увеличивают.
Правительство области разработало целую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». На 2021 год в бюджете области на ее реализацию запланировано 850 млн рублей.
В паспорте программы указано, что при капитальном и текущем ремонте жилых МКД должны внедряться энергосберегающие технологии. Например, капитальный ремонт инженерных систем производится с применением полиэтиленовых труб для канализации, полипропилена для ХВС, армированного полипропилена и пластинчатых водоподогревателей для ГВС, теплоизоляцией из термофлекса.
По итогам 10 месяцев 2020 года уровень оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета составил 94,56%, в том числе:
— приборами учета тепловой энергии — 97,56%;
— приборами учета горячей воды — 95,94%;
— приборами учета холодной воды — 89,16%;
— приборами учета электрической энергии — 96,03%.
Правительство постоянно занимается мониторингом мероприятий по установке (замене) и вводу в эксплуатацию коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета используемых ресурсов, а также контролирует внедрение автоматизированных систем учета и диспетчеризации.
«В целом в жилищном фонде достаточно большой потенциал экономии энергетических ресурсов и воды. В результате установки приборов учета используемых ресурсов потребитель получает возможность определить фактический объем их потребления. Изменение бытовых привычек собственников и нанимателей жилищного фонда позволяет достичь экономии ресурсов в размере до 50%», — считают в правительстве области.
Экономия потребления энергетических ресурсов позволит тюменцам существенно снизить расходы на коммунальные услуги.