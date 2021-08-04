Как тюменцам экономить на энергоресурсах и меньше платить за потребление

Но поразительно, что только 35% жителей требуют от своих УК и ТСЖ применения энергосберегающих технологий. При этом согласно данным опроса, управляющие компании не спешат с вынесением на общее обсуждение жильцов темы о модернизации системы тепла в доме, чтобы снизить потери. Только 7% респондентов говорят о таких инициативах от УК. Между тем, до 44% жильцов города готовы инвестировать в технологии энергосбережения своего дома.