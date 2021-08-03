В Тюмени на форуме родители и эксперты обсудили пищевые привычки детей

«Когда кто-то из девочек в классе садится на диету, то это явление среди сверстниц может приобрести соревновательный характер. Если родители поддерживают, хвалят и делают комплименты ребенку, то проблем с пищевым поведением можно избежать. Важно формировать самооценку ребенка уже с детства», рекомендует Ирина Кислицина, заведующий сектором психологической и методической помощи регионального центра «Семья».