В Тюмени на форуме родители и эксперты обсудили пищевые привычки детей

Эксперты рассказали о распространенных причинах возникновения расстройств пищевого поведения подростков, о влиянии проблем с питанием на психическое и физическое здоровье.
«Когда кто-то из девочек в классе садится на диету, то это явление среди сверстниц может приобрести соревновательный характер. Если родители поддерживают, хвалят и делают комплименты ребенку, то проблем с пищевым поведением можно избежать. Важно формировать самооценку ребенка уже с детства», рекомендует Ирина Кислицина, заведующий сектором психологической и методической помощи регионального центра «Семья».
Анна Шайтарова, врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н, доцент кафедры педиатрии ИНПР ФГБОУ ВО ТюмГМУ, ответила на вопросы слушателей о симптомах и вариантах лечения анорексии и булимии.
Ранее в правительстве Тюменской области сообщили, что на губернаторских профильных сменах отдохнули 300 школьников из муниципалитетов региона.