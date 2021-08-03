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В Тюмени на форуме родители и эксперты обсудили пищевые привычки детей

3 августа 2021, 11:23
Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Тюменской области
Очередной эфир в рамках форума «Подростки, родители и Rock`n`Roll» прошел 29 июля. К онлайн-диалогу с опытными специалистами присоединились более 2500 родителей. О мероприятии рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Эксперты рассказали о распространенных причинах возникновения расстройств пищевого поведения подростков, о влиянии проблем с питанием на психическое и физическое здоровье.

«Когда кто-то из девочек в классе садится на диету, то это явление среди сверстниц может приобрести соревновательный характер. Если родители поддерживают, хвалят и делают комплименты ребенку, то проблем с пищевым поведением можно избежать. Важно формировать самооценку ребенка уже с детства», рекомендует Ирина Кислицина, заведующий сектором психологической и методической помощи регионального центра «Семья».

Анна Шайтарова, врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н, доцент кафедры педиатрии ИНПР ФГБОУ ВО ТюмГМУ, ответила на вопросы слушателей о симптомах и вариантах лечения анорексии и булимии.

Ранее в правительстве Тюменской области сообщили, что на губернаторских профильных сменах отдохнули 300 школьников из муниципалитетов региона.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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