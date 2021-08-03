Тюменцы могут пользоваться сервисами по цифровой грамотности на единой платформе

Уже сейчас можно зайти на сайт готовкцифре.рф и проверить себя по разным направлениям цифровых компетенций. А 13 сентября, в День программиста, попробовать свои силы во Всероссийской акции по цифровым технологиям «ИТ-диктант». Здесь вопросы разделены по уровню сложности, потому участник может узнать свой уровень базовых цифровых знаний, так и продвинутые навыки. Для тренировки можно попробовать ответить на вопросы прошлого года.