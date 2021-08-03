Тюменцы могут пользоваться сервисами по цифровой грамотности на единой платформе

Проект создан в рамках национальной программы «Цифровая экономика» Минцифрой России и консорциумом по развитию цифровой грамотности.
В создании ресурса принимали участие 18 ведущих российских компаний, занимающих передовые позиции по внедрению и использованию цифровых технологий.
Пользователь найдет на платформе лекции, инструменты для самостоятельной оценки компетенций, информационные и образовательные материалы. На ресурсе уже собрано более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в «цифре», безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределённости, креативное и критическое мышление.
Также Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 продолжает прием компаний в консорциум по развитию цифровой грамотности. Чтобы присоединиться, необходимо оставить заявку на сайте digcons.ru.
Уже сейчас можно зайти на сайт готовкцифре.рф и проверить себя по разным направлениям цифровых компетенций. А 13 сентября, в День программиста, попробовать свои силы во Всероссийской акции по цифровым технологиям «ИТ-диктант». Здесь вопросы разделены по уровню сложности, потому участник может узнать свой уровень базовых цифровых знаний, так и продвинутые навыки. Для тренировки можно попробовать ответить на вопросы прошлого года.