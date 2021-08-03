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Творческие проекты тюменской молодежи могут получить поддержку Минкультуры РФ

3 августа 2021, 13:03
Фото: Департамент культуры Тюменской области
Творческие проекты тюменской молодежи могут получить поддержку Министерства культуры РФ. В состав креативных команд могут войти художники, дизайнеры, архитекторы, продюсеры, менеджеры, юристы и другие специалисты, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В разработке проектов точек притяжения, учреждений культуры нового формата примут участие молодые люди со всей страны, лучшие идеи будут отмечены грантами и реализованы при поддержке Министерства культуры и Росмолодежи. Команды будут сами определять, какими должны быть точки притяжения и развития культурных инициатив. В качестве проектов они могут провести различные просветительские мероприятия, онлайн-курсы по творческому предпринимательству и современным маркетинговым технологиям.

Об этом в ходе недавней встречи договорились Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Ведомства определят несколько направлений, в рамках которых могут быть реализованы творческие проекты, и в ближайшее время объявят о запуске этой инициативы. Планируется, что в этом году будет отобрано не менее 3 творческих проектов, а местом их реализации станут создаваемые в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки.

«Дети и молодежь — один из безусловных приоритетов нацпроекта «Культура». Причем это касается как инфраструктурных мероприятий, так и финансовой поддержки молодежного творчества», отметила Ольга Любимова.

В качестве примера глава Минкультуры России привела работу по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту. Обновленные учреждения становятся современными интеллектуальными центрами и подходят для учебы, а также досуга местных жителей. Напомним, первое учреждение такого формата появилось в Тюменской области в сентябре 2020 года в Ишиме.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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