Творческие проекты тюменской молодежи могут получить поддержку Минкультуры РФ

Об этом в ходе недавней встречи договорились Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Ведомства определят несколько направлений, в рамках которых могут быть реализованы творческие проекты, и в ближайшее время объявят о запуске этой инициативы. Планируется, что в этом году будет отобрано не менее 3 творческих проектов, а местом их реализации станут создаваемые в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки.