Жителям Тюменской области разрешили посещать леса

Тем не менее в обасти продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому, в случае нахождения в лесу, категорически запрещается пользоваться открытым огнем!В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях лесного фонда, в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);- запрет организациям независимо от организационно-правовой формы на проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.