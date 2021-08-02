Жителям Тюменской области разрешили посещать леса

Тем не менее в обасти продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому, в случае нахождения в лесу, категорически запрещается пользоваться открытым огнем!В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях лесного фонда, в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);- запрет организациям независимо от организационно-правовой формы на проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.
Основной целью особого противопожарного режима является недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (административный штраф на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц от 300 до 500 тыс. руб.).
В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без причинения ущерба лесным насаждениям, ответственность предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (адм. штраф на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц 50 тыс. руб.; на юридических лиц от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.).
В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного кодекса РФ.В случае обнаружения природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по короткому номеру 112.