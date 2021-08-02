Волонтёры Тюменского ВОИ презентовали сборник «Слово о Тюмени»

На презентации в Ялуторовске участников проекта приветствовала директор центральной библиотеки Ирина Коренева, которая отметила важность и значимость проведения данного события: именно при библиотеке вот уже пятый год работает литературное объединение «Ялуторовская лира»: «Поистине колоссальная работа была проделана по выпуску в свет этого замечательного сборника, который объединил 60 тюменских авторов, из них 28 человек — члены нашей «Лиры». Разве это не может не радовать? Яркой, отличительной чертой издания является то, что все произведения в нем разные, но объединяет их любовь к малой родине и большое желание поделиться своей душевной теплотой с читателем. Кроме того, презентация проходит в преддверии юбилея города Тюмени, 435-летия. И это символично».