Волонтёры Тюменского ВОИ презентовали сборник «Слово о Тюмени»

Сборник появился на свет в рамках реализации добровольческого проекта тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), автором которого является руководитель инклюзивного волонтерского центра ВОИ Елизавета Меркушина, соавтором и куратором — Ольга Губина.
В литературно-художественный сборник «Слово о Тюмени» вошли произведения 60 авторов из 14 муниципальных образований юга Тюменской области. Данный проект является инклюзивным: 34 автора имеют ограниченные возможности здоровья, многие являются членами тюменской областной организации инвалидов.
Проект «Слово о Тюмени» был поддержан депутатом Тюменской областной думы Ольгой Швецовой. Ольга Владимировна неоднократно отмечала, что с радостью решила поддержать данный проект, потому что уверена: он станет новой площадкой, новым шагом не только для развития и популяризации литературного движения, но и инклюзивной культуры в регионе.
На презентации в Ялуторовской библиотеке каждый участник проекта, автор «Слова» получил в подарок экземпляр книги. Некоторые авторы, члены городского литературного объединения «Ялуторовская лира», Ольга Губина, Лариса Карелина, Вера Мартынова, Марина Маркова, Геннадий Каркишко, Юрий Богданов, Михаил Медведев, Ксения Жилина, Наталья Бородкина, Вера Сподарик, Тамара Вахрушева, Анатолий Комар, Юлиана Овчинникова, Ольга Ахтырская, Любовь Петрова награждены благодарственными письмами депутата Тюменской областной думы Ольги Швецовой «За вклад в развитие культуры и искусства, литературного творчества Тюменской области». Данной награды также удостоены Сергей Квасов, Светлана Печенкина (Хохлова).
Вручение благодарностей еще 17 авторам сборника состоится в августе в Тюмени.
На презентации в Ялуторовске участников проекта приветствовала директор центральной библиотеки Ирина Коренева, которая отметила важность и значимость проведения данного события: именно при библиотеке вот уже пятый год работает литературное объединение «Ялуторовская лира»: «Поистине колоссальная работа была проделана по выпуску в свет этого замечательного сборника, который объединил 60 тюменских авторов, из них 28 человек — члены нашей «Лиры». Разве это не может не радовать? Яркой, отличительной чертой издания является то, что все произведения в нем разные, но объединяет их любовь к малой родине и большое желание поделиться своей душевной теплотой с читателем. Кроме того, презентация проходит в преддверии юбилея города Тюмени, 435-летия. И это символично».
Литературно-художественный сборник «Слово о Тюмени» также посвящен еще одной юбилейной дате — 30-летию писательской организации «Союз российских писателей» (председатель Тюменского регионального отделения Николай Шамсутдинов). Многие авторы сборника являются членами данной организации.
На презентации прозвучали приятные слова благодарности о сохранении и приумножении поэтического слова, популяризации поэзии, возможности авторам выразить себя через творчество от именитых тюменских гостей.
Создатели сборника пообещали, что работа над развитием инклюзивного литературно-издательского проекта «Слово о Тюмени» будет продолжена и, возможно, уже в декабре выйдет в свет второй номер сборника. А это значит, что у тюменских поэтов и прозаиков появится еще одна уникальная возможность заявить, рассказать о себе, поделиться своим добрым творчеством с читателями.